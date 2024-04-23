金管會5月受理國銀新申設分支機構 17家符資格

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-23 20:01

近年數位金融愈加普及化，但為實踐普惠金融，金管會積極鼓勵國銀在偏鄉設立分支機構，依據管理辦法第 5 條規定，符合財業務指標條件的銀行及信用合作社，可於每年 5 月及 11 月向金管會申請增設分支機構，目前符合 ROE 三年平均 9.15% 條件，共有 17 家國銀、22 家信合社，合計 39 家金融機構符合申請資格，同時公布 9 項有利申設的條件。

銀行局核算，今年度應符合管理辦法第 3 條第 2 項第 4 款規定的「本國銀行及信用合作社前 3 年 (2021 年至 2023 年) 平均稅前淨值報酬率」為 9.15%，因此，金融機構若符合條件，可於 5 月或 11 月檢附相關書件向金管會申請增設分支機構。

有關國銀分行目前狀況，銀行局副局長林志吉說明，去年有 2 家銀行新增申設分行，截至 3 月底止，共計 3393 個分行據點，相較 2022 年底的 3384 個據點，淨增加 9 個據點。

為鼓勵金融機構參與公益活動及協助推動各項政策，金管會表示，將公益慈善、金融教育、金融犯罪防制、中小企業放款成長率、中小企業主為女性的放款核貸績效結果、依法進用足額身心障礙者情形、無障礙金融服務的推動情形 (包括是否完成無障礙網路銀行及網路 ATM、是否設置無障礙 ATM)、收受儲蓄互助社存款及金融機構是否與社會創新組織合作等 9 項，持續列為今年度金融機構申設分支機構的有利項目。

依管理辦法第 5 條規定，金融機構得隨時向金管會於金融機構分支機構家數待增加地區 (下稱待增加地區) 申請設置分支機構，金管會銀行局已定期於官網上公布待增加地區名單，有利金融機構隨時提出申請。