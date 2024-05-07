〈環球晶法說〉Q1 EPS 8.1元 去年下半年現金股利11元 全年配發19元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-07 18:55

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (7) 日召開法說會，第一季因傳統淡季影響，加上部分客戶持續庫存調整，首季稅後純益 35.34 億元，季減 20.46%，年減 29.32%，每股稅後純益 8.1 元，為七季低點，董事會同時也通過去年下半年盈餘分派，每股擬配發 11 元現金股利，加計上半年發放的 8 元，全年共配發 19 元現金股利。

環球晶第一季營收 150.87 億元，季減 10%，年減 18.96%，毛利率 34.25%，季減 0.25 個百分點，年減 5.31 個百分點，營益率 26.3%，季增 2.91 個百分點，年減 6.48 個百分點，稅後純益 35.34 億元，季減 20.46%，年減 29.32%，每股稅後純益 8.1 元。

環球晶董事會今日也通過 2023 年下半年度的現金股利發放案，每股擬配發 11 元現金股利，配發總金額為 52.59 億元，除息基準日為 7 月 24 日，股利發放日為 8 月 16 日，若計入上半年已發放的每股 8 元現金股利，全年將發出每股 19 元的現金股利。

環球晶股東常會擬訂於 6 月 18 日上午 9 時假新竹科學園區科技生活館舉行。