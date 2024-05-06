〈台股盤後〉鴻海領軍帶頭衝 終場大漲192點收20523點 站穩所有均線

台股今 (6) 日由鴻海、台積電領軍大漲，帶動大盤再度攻高，一度衝上 20639 點，終場收在 20523.31 點，大漲超過 192.99 點，站穩所有均線之上。

市場成交重心聚焦 AI 概念股，由鴻海領軍大漲，廣達 (2382-TW) 也上漲超過 2%，緯創 (3231-TW) 也有近 3% 的漲幅，其他如緯穎 (6669-TW)、台光電 (2383-TW) 都強漲超過 2%。