〈台股盤後〉鴻海領軍帶頭衝 終場大漲192點收20523點 站穩所有均線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-06 14:04
台股今 (6) 日由鴻海、台積電領軍大漲，帶動大盤再度攻高，一度衝上 20639 點，終場收在 20523.31 點，大漲超過 192.99 點，站穩所有均線之上。
權值股今日普遍上漲，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲近 1%，鴻海 (2317-TW) 帶量強漲超過 7%，終場收在 167.5 元，一舉創下 16 年來新高，聯發科小跌修正，其他如富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW) 都強勢表態，帶動指數上揚。
市場成交重心聚焦 AI 概念股，由鴻海領軍大漲，廣達 (2382-TW) 也上漲超過 2%，緯創 (3231-TW) 也有近 3% 的漲幅，其他如緯穎 (6669-TW)、台光電 (2383-TW) 都強漲超過 2%。
不過，散熱雙雄包括奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 今日都開高走弱，京元電 (2449-TW) 重挫超過 6%，世芯 - KY(3661-TW) 開完法說會後，今日即重挫跌停，摜破月線，收在 2835 元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇