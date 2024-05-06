〈台股開盤〉大漲逾200點 半導體、AI伺服器概念反彈 補足量能續向前行

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-06 09:22

全球晶圓代工龍頭的台積電 (2330-TW) 今 (6) 日仍是市場焦點，開盤並大漲 1.41%，報 791 元，也帶動台北股市集中市場早盤開高一度大漲漲逾 200 點，加權股價指數 20479.8 點開出 ，指數在反彈的高檔震盪，市場專家指出，台股今天出現半導體、AI 伺服器帶動反彈，多頭可望攻堅。

台股大盤今天加權股價指數 20479.8 點開出，預估集中市場全場成交值 4564 億元。

今天早盤半導體、AI 伺服器的廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW) 強勢表現，以及伺服器散熱概念及 CCL 個股台光電 (2383-TW) 攻高。鴻海股價最高 165.5 元並創 2008 年以來新高。

資深分析師簡伯儀說，5 月 3 日台股指數早盤雖然大漲，但在量能無法有效放量，加上中小股店頭市場出現獲利回檔下，指數漲幅收斂，日 K 線連續三天都是收黑，雖然量能相較前一天擴增，但相較於 4 月初，整體量能仍不足，下周量能若能有效補量，加上目前指數位在短期均線之上，加上日線技術指標 KD 維持黃金交叉，MACD 柱狀體正式翻紅，台股後續仍有走高機會。

美股上 周五 (3 日) 收盤主要指數表現上，美股道瓊指數上漲 450.02 點，或 1.18%，收 38,675.68 點。那斯達克指數上漲 315.37 點，或 1.99%，收 16,156.33 點。S&P 500 指數上漲 63.59 點，或 1.26%，收 5,127.79 點。費城半導體指數上漲 110.84 點，或 2.41%，收 4,716.19 點。NYSE FANG + 指數上漲 215.48 點，或 2.20%，收 10,031.98 點。

同時，台股 ADR 全數收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.91%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.64%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.95%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.43%。

光學元件股股王大立光公布最新營收資訊，2024 年 4 月營收爲 34.58 億元，月增 0.18%，年增 20.1%，也爲連續 9 個月營收年成長；累計 2024 年 1-4 月營收 147.71 億元，年增 23.01%；大立光在 5 月的出貨動能估將持平於上月。