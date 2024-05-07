營收速報 - 百和興業-KY(8404)4月營收5.82億元年增率高達70.36％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 18:15
今年前4月累計營收為21.16億元，累計年增率70.36%。
最新價為19.8元，近5日股價下跌-2.2%，相關其 他上漲1.81%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+96 張
- 外資買賣超：+79 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+17 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|581,689
|70.36%
|-7.3%
|2024/3
|627,476
|42.23%
|133.63%
|2024/2
|268,578
|-40.93%
|-57.92%
|2024/1
|638,194
|103.65%
|47.52%
|2023/12
|432,622
|-3.32%
|-8.65%
|2023/11
|473,597
|3.36%
|3.15%
百和興業-KY(8404-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為成衣、鞋類及運動用品之輔料黏扣帶、織帶(鞋帶)之產製及銷售。成衣、鞋類及運動用品之鬆緊帶、針織緹花網布等材料之產製及銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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