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鉅亨速報

營收速報 - 百和興業-KY(8404)4月營收5.82億元年增率高達70.36％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 18:15

百和興業-KY(8404-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣5.82億元，年增率70.36%，月增率-7.3%。

今年前4月累計營收為21.16億元，累計年增率70.36%。

最新價為19.8元，近5日股價下跌-2.2%，相關其 他上漲1.81%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+96 張
  • 外資買賣超：+79 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+17 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 581,689 70.36% -7.3%
2024/3 627,476 42.23% 133.63%
2024/2 268,578 -40.93% -57.92%
2024/1 638,194 103.65% 47.52%
2023/12 432,622 -3.32% -8.65%
2023/11 473,597 3.36% 3.15%

百和興業-KY(8404-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為成衣、鞋類及運動用品之輔料黏扣帶、織帶(鞋帶)之產製及銷售。成衣、鞋類及運動用品之鬆緊帶、針織緹花網布等材料之產製及銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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