威宏-KY市場籌資近8億元全數完成 現增股12/5上市交易

威宏 - KY(8442-TW) 受惠全球旅遊業持續復甦，推升營運表現，發行有擔保可轉換公司債 (CB) 及發行現增股籌資近 8 億元，今 (30) 日宣布全數完成募集，威宏 - KY 今 (30) 日指出，4500 張現增股將在 12 月 5 日上市交易。

威宏發行 4 億元 CB 完成募集 4.46 億元資金，己完成募集並掛牌交易，轉換價爲 84.3 元。此外，威宏 - KY 擬發行現增股 4500 張，以每股 78 元溢價發行，共募資約 3.51 億元，威宏 - KY 在今天表示已經收足股款。

威宏 - KY 此次籌資主要用途在償還銀行借款及充實營運資金，兩項籌資案合計募集 7.97 億元，均由富邦證券主辦，也是威宏 - KY 上市以來最大規模市場籌資。

威宏 - KY 今年前三季上半年稅後純益 4.9 億元，年增 0.94%，每股純益 8.07 元。法人估，威宏 - KY 今 (2023) 年可望賺回超過一個股本，2024 年業績也不看淡。

威宏 - KY 指出，目前運動、輕奢兩大事業庫存已降至合理水位，其中，運動事業受惠巴黎奧運商機發酵，輕奢精品則因去年消費力道因通膨影響表現疲軟，今年明顯回補，兩大品牌客戶持續下單，下半年營收也因此重返年增軌道。