〈百貨戰母親節大檔〉母親節好馨情 一銀、臺企銀百貨購物刷卡最高享13.5％、2200元回饋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-18 10:52

百貨母親節檔期陸續展開，第一銀行看準孝親商機，即日起至 5 月 14 日止，持第一銀行信用卡於全臺超過 30 家百貨公司購物，享最高 13.5％回饋，臺企銀除百貨公司外，在 MOMO 購物、蝦皮購物等通路刷卡，亦享滿額回饋最高 2,200 元刷卡金。

一銀表示，自 4 月 24 日起至遠東百貨刷第一銀行信用卡購買按摩椅、洗碗機等生活家電，滿額享最高 6000 元回饋；至台北 101 購物中心購買時尚精品，每滿 8000 元贈 800 元，搭配星璨卡再享 3.5％刷卡金，回饋率高達 13.5％；4 月 25 日起至全臺新光三越消費，享首 7 日滿 3 萬元贈 8500 點 skm points，每 10 點折抵 1 元，等值 850 元優惠。

南臺灣購物首推「義享時尚廣場」，義享天地聯名卡獨享「美力媽咪」母親節檔期分期滿額最高贈 11400 元，義享世界卡卡友再享 5 萬元加贈 2000 元回饋，新戶申辦還有首刷好禮帶回家，義享時尚廣場館內消費滿 1000 元且申辦電子帳單，登錄享 iLEO 行李箱、生活小家電美食鍋或館內刷卡金 500 元好禮 3 選 一

線上網購也有優惠，持第一銀行信用卡於國內、外購物網站登錄皆享 2％回饋，跨國網購搭配鈦金商旅卡再享 3.2％現金回饋無上限，momo 購物網、 PChome 線上購物、蝦皮購物、東森購物、雅虎奇摩等電商筆筆享 3.5％回饋，搭配 iLEO 信用卡最高享 5.5％回饋。