母親節檔期暖身 王道銀推女性限定6個月美元定存利率6%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-26 09:59

為了挺女性用戶聰明理財，王道銀行針對推出六個月美元年利率 6% 優惠定存方案，即日起至 2024 年 12 月 31 日 20:00 止，王道銀行女性自然人用戶可申辦此美元六個月定期存款專案，享固定年利率 6%，單筆起存金額為 1000 美元，上限 25000 (含) 美元，每人限存一筆，利息採每月給付。

針對線上換匯需求，王道銀行今年 1 月起推出 24 小時線上換匯功能，提供所有客戶皆可透過網路銀行或行動銀行 APP 進行線上換匯，不再受到營業時間限制。即日起至 2024 年 5 月 31 日，王道銀行用戶於網路銀行或行動銀行 APP 換匯還可參加抽獎，獎項包含 10 美元回饋金、價值新台幣 250 元的電子洗車券、價值新台幣 50 元的統一超商禮券等。

除此之外，為即將到來的母親節檔期預熱，王道銀行於各大百貨、量販、電商通路推出刷卡優惠，自 4 月 1 日起至 5 月 31 日，於全台遠東 Sogo 百貨、新光三越百貨、統一時代百貨、大葉高島屋、漢神百貨、微風廣場等百貨公司，以及家樂福、大潤發、愛買等量販店，至其實體門市、官方購物網站或 APP 消費刷王道銀行簽帳金融卡，可享額外加碼 10% 現金回饋，每一持卡人單月加碼回饋最高新台幣 500 元。