〈零售迎母親節大檔〉新光三越樂估業績增6% 今年首創最懂娘禮物顧問
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-24 10:04
零售餐飲業上半年母親節大檔期將到來，百貨龍頭新光三越已在前哨戰開出好彩頭，新光三越表示，為做出差異化，今年於 APP 首創「最懂娘禮物顧問」，甚至結合館內超過 40 家餐廳，提供僅限會員訂位共 2000 個席次，在高比較基期下，仍樂觀看待母親節將衝出 63 億元的業績，年增 6%。
新光三越自明日起至 5 月 12 日共 18 天母親節檔期，提出百貨最強購物回饋，也特別於 APP 首創最懂娘禮物顧問功能，運用超過 370 萬會員消費喜好與 2024 春夏商品趨勢大數據，整理出五大送禮趨勢。
新光三越說明，包括精品配件、美妝保養、省家務廚電、打造放鬆咖啡館以及路跑裝備等，是今年主要消費方向。
另一方面，由於母親節當周餐廳訂位滿滿，新光三越更提出會員只要扣 skm points 點數 2000 點起，可搶先訂超過 40 家餐廳、2000 個席次活動，鞏固會員晶技。
新光三越今年母親節檔期中，會員獨享首 7 日全館單筆滿仟贈仟點，名品珠寶大家電法雅客和 [i]Store 單筆滿萬送 4000 點 skm points，首 4 日聯名卡滿 3,000 加贈 2000 點、指定銀行滿 10000 加贈 4000 點，以及 skm pay 首 7 日綁定聯名卡滿 12000 贈 2000 點、全檔期指定業種加碼贈、11 大銀行滿額禮等。
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