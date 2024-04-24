〈零售迎母親節大檔〉新光三越樂估業績增6% 今年首創最懂娘禮物顧問

零售餐飲業上半年母親節大檔期將到來，百貨龍頭新光三越已在前哨戰開出好彩頭，新光三越表示，為做出差異化，今年於 APP 首創「最懂娘禮物顧問」，甚至結合館內超過 40 家餐廳，提供僅限會員訂位共 2000 個席次，在高比較基期下，仍樂觀看待母親節將衝出 63 億元的業績，年增 6%。