〈玉山金法說〉Q1淨手收創史上單季新高 財管業務成長強勁同創高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-07 15:43
玉山金 (2884-TW) 今 (7) 日召開法人說明會，公布 2024 年第一季營運概況，稅後純益 62.5 億元，年增 3.4%，為歷年單季最高紀錄，每股稅後純益 (EPS) 0.4 元，股東權益報酬率 (ROE) 10.38%、資產報酬率 (ROA) 0.68%。首季淨手續費收入達 62.4 億元，繳出單季新高佳績，其中，財管業務成長強勁，同創單季新高。
觀察玉山金控子公司獲利情形，玉山銀行第一季稅後純益 56.4 億元，成長 2.6%，證券稅後純益 4.6 億元、創投稅後純益 2.4 億元，各子公司獲利能力良好。
玉山表示，本季淨手續費收入 62.4 億元，為單季新高，年增 26.2%，其中財富管理淨手續費收入 29.8 億元，同創單季新高，成長 34.7%，共同基金、保險、債券等金融產品分別成長 67.1%、9.9%、28.8%，玉山全面升級理財快易通，運用科技打造數位理財新體驗。
玉山說明，前三月信用卡淨手續費收入 17.6 億元，年成長 7.1%，簽帳金額 1302 億元，為歷年同期新高，年成長 8.7%。
玉山星宇航空聯名卡、熊本熊聯名卡及攜手日本 PayPay 綁定玉山 Wallet，滿足顧客海外旅遊支付需求。此外，繳稅季推出「金彩稅月」活動，使用玉山信用卡繳納綜所稅，獲得顧客正面回響。
玉山穩健發展存、放款業務，前三月淨利息收入較去年同期成長 18%。受惠於台灣經濟穩健發展，AI 及半導體相關產業需求大增，出口及內需動能強勁，總放款年成長 9.5%，企業放款及個人放款分別成長 8.6%、10.5%，尤其中小企業放款動能佳，年成長 11.8%；持續深化永續責任授信，永續連結貸款餘額突破 600 億元。
資產品質方面，玉山逾期放款比率 (NPL) 為 0.16%，備抵呆帳覆蓋率 770.96%，展現優異的風險管理能力。
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