〈玉山金法說〉Q1淨手收創史上單季新高 財管業務成長強勁同創高

玉山金 ( 2884-TW ) 今 (7) 日召開法人說明會，公布 2024 年第一季營運概況，稅後純益 62.5 億元，年增 3.4%，為歷年單季最高紀錄，每股稅後純益 (EPS) 0.4 元，股東權益報酬率 (ROE) 10.38%、資產報酬率 (ROA) 0.68%。首季淨手續費收入達 62.4 億元，繳出單季新高佳績，其中，財管業務成長強勁，同創單季新高。

玉山表示，本季淨手續費收入 62.4 億元，為單季新高，年增 26.2%，其中財富管理淨手續費收入 29.8 億元，同創單季新高，成長 34.7%，共同基金、保險、債券等金融產品分別成長 67.1%、9.9%、28.8%，玉山全面升級理財快易通，運用科技打造數位理財新體驗。

玉山星宇航空聯名卡、熊本熊聯名卡及攜手日本 PayPay 綁定玉山 Wallet，滿足顧客海外旅遊支付需求。此外，繳稅季推出「金彩稅月」活動，使用玉山信用卡繳納綜所稅，獲得顧客正面回響。

玉山穩健發展存、放款業務，前三月淨利息收入較去年同期成長 18%。受惠於台灣經濟穩健發展，AI 及半導體相關產業需求大增，出口及內需動能強勁，總放款年成長 9.5%，企業放款及個人放款分別成長 8.6%、10.5%，尤其中小企業放款動能佳，年成長 11.8%；持續深化永續責任授信，永續連結貸款餘額突破 600 億元。