〈房屋稅開徵〉5月萬稅節來了 屋齡10年內屋主房屋稅單動輒上萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-07 15:42

各縣市政府從 2014 年開始陸續調整房屋標準單價，新房標準三房每年要繳交的房屋稅，有些都達到 2 萬元，統計從 2019 年開始就有將近 50 萬戶完工，雖然各縣市政府調整時間、幅度也不相同，但屋齡 10 年內的屋主今年 5 月收到房屋稅單，應該都會相當有感。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，在全台各地方政府陸續調高房屋標準單價後，屋齡 10 年上下就成為一個輕稅與重稅的分水嶺，舉例來說，竹北屋齡 3 年左右的標準 3 房，房屋稅約 2 萬餘元，林口一間屋齡 8 年左右的標準 3 房，房屋稅也約 2 萬元，不過一間汐止 14 年的標準 3 房房屋，房屋稅僅約 4200 元，當然建築結構、樓層高度、路段率與折舊都會影響房屋稅，但近年影響最大的絕對就是房屋標準單價的調整。

根據財政部統計，各縣市政府的房屋標準單價調整後，台北市較 1984 年的房屋標準單價增幅最高，平均達到 184%，宜蘭縣也調漲 142%，新北市平均調漲 117%，高雄市平均調漲 101%，新竹縣市都是調漲 1 倍，台中市平均調幅較小僅有 84%，桃園市 70%，各縣市政府陸續調整的時間都是在 2014 年以後。

曾敬德表示，調高房屋標準單價影響到的除了每年的房屋稅外，買賣房屋時候買方的契稅也可能受到影響，若是遇到囤房稅 2.0，明年收到稅單會更有感，建議真的很在意房屋稅的民眾，可以挑選屋齡 10 多年的房子，可能稅費就會少一些。