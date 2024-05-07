記憶體晶片強勁復甦 為何車用晶片領域市況仍未見好轉？

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-07 14:13

南韓三星電子等半導體晶片大廠近來相繼發佈最新財報與財測，業績表現普遍優於市場預期，但車用晶片領域業績則略顯黯淡，營收及凈利持續下滑，庫存水位更再創新高。

意法半導體 (STM-US) 今年第一季營收年減 18% 至 34.65 億美元，季減 19%，毛利也年減 32% 至 14.44 億美元，季減 26%，毛利率則是 42%，凈利更年減 51% 至 5.13 億美元。受汽車和工業產品營收下滑影響，該公司今年首季營收和毛利率均低於此前財測平均值，個人電子產品營收成長則抵消部分營收下滑幅度。

至於本季表現，意法半導體則預估營收將年減 26% 至 32 億美元，季減率 7.6%，並將今年全年營收預期從 159 億到 169 億美元調降至 140 億到 150 億美元。

另一車用晶片大廠恩智浦 (NXPI-US) 今年首季營收僅年增 0.2% 至 31.26 億美元，略低於市場預期的 31.3 億，營收成長放緩主因佔比達 58% 的汽車電子業績年減 1% 與季減 5%，而工業與物聯網、行動通訊業績的反彈，抵消部分下滑幅度。

庫存方面，今年首季恩智浦庫存水位為 144 天，高於上季的 132 天，再創疫後新高紀錄且遠高出該公司 2021 年到 2024 年平均預期的 95 天，凸顯恩智浦正面臨更艱難的去庫存挑戰。展望本季，恩智浦預估營收介於 30.25 億美元到 32.25 億美元，大致符合市場共識的 31.2 億美元，毛利率則有望回升至 58% 到 59%。

作為晶片需求風向球的德州儀器 (TXN-US) 今年首季營收年減 16% 至 36.6 億美元，但高於市場預期，凈利則年減 35% 至 11 億美元，除消費電子外的終端收入均呈年減表現，工業市場下滑 25%，汽車電子市場下滑低個位數，消費電子市場個位數上漲，通訊設備市場年減 50%。

德州儀器指出，消費電子產品市場率先進入調整，工業市場恢復表現並不同步，部分週期較短的投資領域較早啟動，部分週期較長的投資領域則從過去幾季才開始，較慢啟動恢復，部分工業客戶的庫存修正已接近尾聲。展望未來，德州儀器預估今年第二財季營收介於 36.5 億到 39.5 億美元。

日本瑞薩電子今年首季凈銷售額也年減 2.2% 至 3518 億日元，營業獲利下降至 1135 億日元，營業獲利率年減 2.4 個百分點至 32.3%，銷售額則低於去年同期，但超出預期 2%。瑞薩電子總裁柴田英利說，今年汽車領域會有一個溫和的成長，資料中心和基礎設施領域全年穩步成長，工業領域和行動領域將暫時維持疲軟表現，尤其是日本客戶還需要一些時間來去庫存。

此外，美國安森美半導體今年首季營收年減 5% 至 18.6 億美元，雖高於市場預期的 18.5 億美元，但凈利年減 12% 至 4.6 億美元，並預估今年第二季營收介於 16.8 億至 17.8 億美元，低於市場預期的 18.2 億美元。安森美總裁 Hassane El-Khoury 認為，汽車領域的庫存穩定還沒有完成，但今年下半年將進一步穩定。

隨著歐美車廠紛紛降低電動車銷量預期，加上各國補貼獎勵減少降低電動車對消費者的吸引力，目前全球電動車市場呈成長放緩趨勢。

根據集邦諮詢的統計，去年全球電動車銷量達到 1303 萬輛，年增率 29.8%，即使銷量仍保持成長，但跟 2022 年的 54.2% 相比，增速明顯放緩。在此影響下，市場對車用晶片的需求自然放緩。