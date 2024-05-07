美降息趨勢未變 法人：把握利率高原期 布局債券甜甜價

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-07 10:47

美國聯準會利率會議如市場預期連續 6 次保持不變，將基準利率維持在 5.25%-5.5% 之間。投信法人指出，雖然美國對抗通膨進展受阻，降息時機一再遞延，但因美國降息趨勢未變，長天期公債價格已來到歷史相對低位，當啟動降息後，資本利得空間也較大，可以把握中長期長線價格甜蜜點，開始擇機分批布局。

聯邦投信投資團隊表示，後續投資人除留意通膨數據外，勞動市場也是聯準會開始關注的重心，在 Fed 會後記者會上，鮑爾表示若勞動市場降溫，則可降息因應，而隨後開出的 4 月非農就業人數僅新增 17.5 萬人，大幅低於市場預期的 24 萬人，同時失業率也由 3.8% 攀升至 3.9%，出現頹勢的勞動市場數據提振了市場對於今年會降息的看法。

過去在聯準會升息環境下，美國公債殖利率持續呈現上移，但近期從經濟數據及聯準會的官員發言內容來看，目前市場共識較傾向排除繼續升息的可能性，且仍維持今年有降息的可能性，預期整體債券殖利率將維持較高原期更長一段時間，此環境下固定收益資產將充分發揮其穩定收息的特質，其中投資等級債券因兼顧品質及收益、此刻相對更具投資吸引力，為投資人創造布局機會。

隨著降息時點接近，債券 ETF 吸引力大增，觀察國內 20 年期以上美國公債 ETF，有 7 檔 4 月份平均成交量都在萬張以上，交投熱絡。

永豐 20 年期以上美國公債 ETF 基金經理人林永祥指出，在通膨開出高於預期、加上市場預期聯準會恐暫維持高利率，美國 10 年期公債再度彈升至 4.6%，價格來到相對低點，且在升息機會小情況下，債券價格往下的機率不高，此時佈局債市相對有利，且長天期債券更有資本利得空間的機會。

林永祥表示，台股投資人偏好息收型產品，藉由領息來建立定期的現金流來源，除了選擇高股息 ETF 外，債券 ETF 也是一個相對平穩的方式。相較於直接投資債券，債券 ETF 是相對便利的投資工具，同時能夠有效分散單一標的風險。