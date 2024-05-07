拼多多已經拿下快遞驛站經營許可

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 16:00

這意味著拼多多擁有了在上海設立快遞驛站的「入場券」，也代表拼多多已經正式踏入快遞末端服務領域。

不僅如此，拼多多的快遞服務還延伸到了南京、廣西、山東等地。

相應的，南京禹璨信息技術公司、廣西禹璨信息技術公司等多家關聯公司也陸陸續續獲得拼多多驛站的許可證。

就在最近，山東禹璨信息技術公司也拿下服務站經營快遞業務的許可證，拼多多在驛站上的布局仍在進行中。

拼多多在 2022 年便已顯露出搶佔快遞末端的企圖心。

彼時，多多買菜與多家快遞巨頭公司達成合作，力推快遞代收與寄件服務，拓寬業務邊界，深化與社區驛站的合作關係。

這一系列動作直接觸碰到了菜鳥的敏感神經，雙方圍繞快遞末端資源的戰爭正式拉開序幕。

菜鳥以涉嫌不正當競爭為由，對拼多多提起訴訟，指責其在未授權情況下使用「菜鳥」品牌標識，並且借力菜鳥驛站的既有網絡推廣自家多多買菜的末端派送體系。

這場法律戰持續了兩年，直到今年才塵埃落定——法院判拼多多敗訴，不僅需支付給菜鳥人民幣 500 萬元的賠償，還要公開致歉。

這場較量，表面上是法律層面的對決，實則是對快遞領域「最後一公里」控制權的激烈爭奪戰。

拼多多取得快遞許可，或許揭示了其不甘於只做電商業務，意圖在快遞末端市場切割一塊屬於自己的蛋糕，直接與菜鳥的快遞驛站業務形成競爭。

拼多多在快遞末端的布局，確鑿無疑地展現了其在物流領域的雄心。

值得注意的是，這張快遞經營許可證不僅僅是一紙文書，也是其多元化布局的重要一步。

結合拼多多在社區團購領域的布局，它可以打造一個從線上到線下無縫銜接的商業模式，實現資源的高效整合，進一步鞏固其在電商及物流市場的影響力。

快遞業務的融入為其實現了一個商業閉環。

拼多多在快遞末端採取的策略融合了其在社區團購上的既有優勢，通過優化多多買菜團長端軟體，提出不抽傭金、不截留取件碼的合作模式。

這一策略利用了多多買菜已有的龐大團購網絡，迅速鋪開快遞代收業務，無疑大大降低了末端站點的合作門檻，同時也減少了自身運營成本。

而另一方面，拼多多也與「三通一達」等快遞公司達成系統對接，強化物流體系，增強自身在物流服務這方面的競爭力。

整合線上線下的資源，是拼多多此番布局的核心邏輯。

隨著即時消費文化的興起，高效、精準的物流體驗已經成為電商平台吸引用戶的關鍵因素之一。

拼多多親自下場，直接參與快遞收發的基礎環節，既能提升物流效率，又能減少對第三方物流供應商的過度依賴。

而且通過快遞交互，快速準確的配送很可能成為增強用戶粘性的契機，以物流體驗為紐帶加固了用戶對平台的忠誠度。

同時，這也是拼多多探索多元化盈利模式的嘗試之一，通過快遞服務，拓寬利潤來源，增加利潤空間。