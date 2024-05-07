王傳福的人民幣36億投資 有新動態了

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 16:20

去年 5 月份，比亞迪 (002594-CN) 曾豪擲人民幣（下同）36 億，收購一家保險公司。

這家公司叫易安財險，中國四家獲批設立的專業網路保險公司之一。2022 年 7 月 15 日，易安財險因資不抵債，進入破產重整程序，背負 4.62 億元債務。

債務規模不算小，但對於營收超過 4,000 億元的比亞迪，幾乎是九牛一毛。比亞迪果斷出手了！2023 年 5 月 9 日，據中國銀保監會公告，比亞迪全資收購了易安財險 100% 股份，並更名為比亞迪財險。

比亞迪的收購價約為 36 億元，自此比亞迪成為保險行業內第一例民營股東獨資的中資險企。

比亞迪砸 36 億買一個保險牌照，當時很多人都在質疑這筆投資值不值，以及王傳福到底在下一盤什麼棋？

一年過去，比亞迪財險陸續傳來新消息：先是增資，而後變更業務。去年 7 月，比亞迪向其比亞迪財險增資 30 億元，2 個月後比亞迪財險業務範圍增加了「機動車保險，包括機動車交通事故責任強制保險和機動車商業保險」業務，正式進入車險市場。

本周一（6 日）上午，比亞迪又迎來重磅消息。國家金融監管總局說，同意比亞迪財險在安徽、江西等地使用全國統一的交強險條款、基礎保險費率和相應的費率浮動係數。

車險是屬地管理，現在一次性能批核八個地區實屬不易。王傳福在進軍新能源車保險領域又邁了一大步。

相比傳統車險，新能源車險的保費、賠付率都相對較高，各種使用性質的新能源車出險概率也要遠遠高於傳統燃油車。

與此同時，這也是一個大市場，根據車險市場分析數據預測，2025 年新能源車險保費規模將達 1,543 億元，佔車險總保費比率約 15.7%。

王傳福算是掘金這塊千億市場的先行者。如果每輛比亞迪都能買自家保險，對比亞迪來說也將是一筆龐大的數字。王傳福顯然不想讓這塊肥肉拱手相讓。