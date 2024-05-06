豐雲學堂選股模擬競賽成績公布啦！TOP1業務員單周狂勝大盤8.54％，一起來看看吧！

鉅亨研報 2024-05-06 14:41

逢台股創新高達 2 萬點，眾多投資人居高思危，近期指數隨著美國股市動盪下下，操作難度有所提升，逢永豐金證券豐雲學堂年度焦點活動「選股挑戰周報」投資模擬競賽舉辦期間，恰能藉此機會讓投資人更快速的了解市場可能的方向，本次活動首先廣邀旗下分公司一百名業務員同仁參與競賽，活動主要使用大戶投 APP 每日挑選五檔個股進行投資模擬競賽，每日計算報酬率，並以週排名、季排名的形式公布於豐雲學堂中，面臨輪動快速的盤面，業務員能有如何的表現呢？是否能擊敗大盤？一起來看看吧！

一、【0429-0503】模擬競賽排名

本周 TOP1 周漲幅達 9.58%，領先大盤 1.04% 漲幅，即使是 TOP10 最少也有 3.55% 的周漲幅，顯示業務員選股方向明顯非大型權值股，而是傾向盤面題材型或熱門股，一起來看看全部業務員排名吧！

二、【0429-0503】快速小結

台股 (3) 日開高走低，高低差達 300 點，終場上漲 107 點，20,330 點作收，成交量為 4049 億，相較於上周，本周累計上漲 209 點或 1.04%。

就本周模擬競賽結果顯示，即便大盤走勢相當波動，百名挑戰者中排行前十位至少都有 3% 以上的漲幅，優於大盤 1.04% 的漲幅。

值得注意的是，元大台灣 50 反一近兩周首度榜上無名。

至於本周最強勢的股票為建材營造，單周漲幅達到 35.29%，觀察 TOP10 個股電子個股比重大幅度下降，盤面結果與模擬競賽的的結果不謀而合。

完整閱讀