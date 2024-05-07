一銀插旗海外43據點續居公銀之冠 美國第一銀行安大略辦事處開業營運 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-07 11:28

第一銀行海外布局再創新里程碑，其百分之百投資子公司「美國第一銀行」安大略放款辦事處於昨（6）日正式開業，是繼 2021 年休士頓分行、2022 年美國第一銀行聖馬特奧分行，以及 2023 年法蘭克福分行陸續營運後，第一銀行在全球的第 43 處海外據點，續居公股銀行之冠。

美國第一銀行營運規模及經營績效逐年成長，2023 年底資產規模達 8.6 億美元，近年來持續加強在地化永續經營，深耕當地市場，各項業務推展成效卓越，除於 2015 年開辦中小企業保證貸款業務、2016 年 8 月開辦房貸業務外，為進一步協助中小企業發展，於 2017 年增加提供州政府保證中小企業貸款業務；安大略放款辦事處開業後，美國第一銀行設有阿罕布拉、工業市、矽谷、爾灣、亞凱迪亞、佛利蒙、奇諾崗及聖馬特奧等 9 處據點，使南、北加州地區佈局更加完整，提供在地臺商與華僑最優質的跨境整合金融服務。

安大略放款辦事處位於安大略市中心，交通便利，周邊商業活動興盛，且距離安大略國際機場僅 6 分鐘車程，地理位置優勢促進人口增長快速，周邊住宅及商業開發需求極具發展潛力。

第一銀行 1899 年成立至今，即將邁入 125 周年，見證臺灣橫跨三世紀的經濟發展，在海外據點之拓展更居金融業領導地位，遍及紐約、倫敦、法蘭克福、香港、東京、新加坡與上海等國際金融中心。