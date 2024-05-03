〈台股開盤〉聯準會解除升息擔憂帶動美股走揚 激勵台股大漲逾200點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-03 09:33

聯準會利率按兵不動，解除升息擔憂，提振市場精神，帶動美股四大指數昨 (2) 日齊揚，也激勵台股今 (3) 日早盤跳空開高，大漲超過 200 點，最高漲至 20501.88 點，收復月線，權值股紛紛走揚，成為台股撐盤要角，預估成交量放大至 5500 億元。

權值股今天表現亮眼，台積電 (2330-TW) 大漲 14 元，漲幅約 1.94%，貢獻大盤指數 123 點，聯發科 (2454-TW) 同樣大漲 3.5%，鴻海 (2317-TW) 則漲 2.6%，台達電 (2308-TW) 更大漲逾半根停板。日月光 (3711-TW) 與大立光 (3008-TW) 也有 1% 至 2% 的漲幅。

美股四大指數全面收紅，道瓊指數上漲 322.37 點或 0.85%，收 38225.66 點；那斯達克上漲 235.48 點或 1.51%，收 15840.96 點；標普 500 指數上漲 45.81 點或 0.91%，收 5064.2 點；費城半導體指數上漲 97.67 點或 2.17%，收 4605.35 點。