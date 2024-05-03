〈台股開盤〉聯準會解除升息擔憂帶動美股走揚 激勵台股大漲逾200點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-03 09:33
聯準會利率按兵不動，解除升息擔憂，提振市場精神，帶動美股四大指數昨 (2) 日齊揚，也激勵台股今 (3) 日早盤跳空開高，大漲超過 200 點，最高漲至 20501.88 點，收復月線，權值股紛紛走揚，成為台股撐盤要角，預估成交量放大至 5500 億元。
權值股今天表現亮眼，台積電 (2330-TW) 大漲 14 元，漲幅約 1.94%，貢獻大盤指數 123 點，聯發科 (2454-TW) 同樣大漲 3.5%，鴻海 (2317-TW) 則漲 2.6%，台達電 (2308-TW) 更大漲逾半根停板。日月光 (3711-TW) 與大立光 (3008-TW) 也有 1% 至 2% 的漲幅。
電動車零組件類股今天在台達電的領軍下，也都有所表現，華孚 (6235-TW) 漲逾半根停板，同致 (3553-TW) 漲 4.07%。
被動元件族群與 PCB 類股也紅通通，信昌電 (6173-TW)、鈺邦 (6447-TW) 亮燈漲停，越峰 (8121-TW)、華新科(2492-TW) 漲逾半根停板。PCB 族群方面，譜瑞 - KY(4966-TW) 漲逾半根停板，國巨 (2327-TW)、達方(8163-TW) 漲逾 4%，
美股四大指數全面收紅，道瓊指數上漲 322.37 點或 0.85%，收 38225.66 點；那斯達克上漲 235.48 點或 1.51%，收 15840.96 點；標普 500 指數上漲 45.81 點或 0.91%，收 5064.2 點；費城半導體指數上漲 97.67 點或 2.17%，收 4605.35 點。
在美國科技股強力反彈下，台指期夜盤大漲 221 點或 1.09%，終場以 20513 作收。台股 ADR 部分，台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.96%，聯電 ADR(UMC-US) 漲 3.84%，日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.52%，中華電 ADR(CHT-US) 則跌 0.68%。
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