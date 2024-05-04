永豐銀擬收購柬埔寨微型存款銀行 第一階段斥141億元取得80%股權

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-04 20:46

永豐金 (2890-TW) 及旗下子公司永豐銀行今 (4) 日召開董事會，決議通過永豐銀行分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構 (Microfinance Deposit-Taking Institutions, MDI)Amret Plc. (Amret) 之 100% 股權，此交易案將在取得台灣與柬埔寨相關主管機關核准後，依股權認購協議與原股東完成交割。

永豐金財務長許如玫於重大訊息記者會上表示，截至 2023 年底，Amret 於柬埔寨 24 個省份設有 150 個營運據點，總資產約 20 億美元。本次收購案第一階段 80% 股權交易總價金約 4.35 億美元 (折新台幣約 141 億元) ，並於之後兩個年度各再取得 10% 股權。

許如玫強調，「衝刺海外收益、拓展海外布局」是永豐重要策略及此次收購動機之一。

許如玫說明，Amret 擁有完整的傳統金融產品與數位服務，未來結合永豐銀行的資源與專業管理能力後，將可提供更多元且便利的金融服務，為顧客創造更高的價值；同時，對於永豐銀而言，可拓展海外布局及發揮更大的永續金融影響力。

此外，Amret 現有主要股東皆為享譽盛名的國際開發金融機構，包括 IFC(International Finance Corporation) 與 FMO(Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.) ，秉持著業界領先的顧客權益保障標準，專精於永續及普惠金融責任投資。未來兩年 IFC 與 FMO 也仍將延續股東與合作夥伴的身分，永豐銀期待與他們的合作，在 ESG 投資與顧客權益保障方面獲取寶貴經驗，強化 ESG 能量，未來可以更進一步擴大在永續金融的正面影響力。