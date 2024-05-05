〈台股風向球〉520行情吹前奏 「五窮」魔咒未解 個股走勢更加分歧
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-05 11:10
台股上周偏強量縮整理，周漲 209 點，隨著美國公布 4 月非農就業報告意外降溫，有助推升短線資金行情，法人解讀，過去一周量縮至 4 周來低點，顯示市場對「五窮」存在謹慎態度，儘管在 520 行情預期下，未來一周多頭漲勢仍可期，但呈現族群和個股的短線輪漲盤。
台股上周有多達 30 檔漲幅超過 20%，且多集中在營建族群，顯示資金充沛，市場仍不斷找尋標的進場。
法人認為，外資連買 2 周，投信連買 9 周，籌碼面有利多頭，五窮魔咒不見得會大發威，但隨著各大廠公布第一季財報，個股走勢將更見分歧。
上周外資在集中市場回補台股 352 億元，其中，台積電 (2330-TW) 獲回補達 263.6 億元，鴻海 (2317-TW)56.6 億元，台達電 (2308-TW)43.4 億元，世界 (5347-TW)38 億元，是接下來電子股轉強的領先指標，長榮航 (2618-TW) 也獲加碼逾 32 億元，國巨 (2327-TW)28 億元，陽明 (2609-TW)、廣達 (2382-TW) 和國泰金 (2882-TW) 均逾 20 億元。
值得留意的是，美國甫公布 4 月非農就業新增人數意外遠低預期，交易員對 聯準會首次降息的預期時間從 11 月提前至 9 月，並激勵美股大漲，有助本周資金行情轉強。
永豐投顧進一步說明，資金充沛，並且配合台股進入股東會與除息旺季，台股投資方向會明顯往高股息題材發展，本周指數仍有望看到 20700 點。
惟須留意，台股指數一路向前高推進，很快越過所有均線，表現強勢，不過指數到 20500 點開始躊躇不前，成交量也明顯低於過往，無論從價或量來看，投資人應該暫時觀望，等待更明確訊號出現，接下來要注意 4 月美國 CPI 能否改善。
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