〈台股風向球〉520行情吹前奏 「五窮」魔咒未解 個股走勢更加分歧

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-05 11:10

台股上周偏強量縮整理，周漲 209 點，隨著美國公布 4 月非農就業報告意外降溫，有助推升短線資金行情，法人解讀，過去一周量縮至 4 周來低點，顯示市場對「五窮」存在謹慎態度，儘管在 520 行情預期下，未來一周多頭漲勢仍可期，但呈現族群和個股的短線輪漲盤。

台股上周有多達 30 檔漲幅超過 20%，且多集中在營建族群，顯示資金充沛，市場仍不斷找尋標的進場。

法人認為，外資連買 2 周，投信連買 9 周，籌碼面有利多頭，五窮魔咒不見得會大發威，但隨著各大廠公布第一季財報，個股走勢將更見分歧。

值得留意的是，美國甫公布 4 月非農就業新增人數意外遠低預期，交易員對 聯準會首次降息的預期時間從 11 月提前至 9 月，並激勵美股大漲，有助本周資金行情轉強。

永豐投顧進一步說明，資金充沛，並且配合台股進入股東會與除息旺季，台股投資方向會明顯往高股息題材發展，本周指數仍有望看到 20700 點。