鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估下修至13.15元，預估目標價為350元
鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:11
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對台達電(2308-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.48元下修至13.15元，其中最高估值15.12元，最低估值11.5元，預估目標價為350元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.12(15.12)
|22.39
|32.95
|最低值
|11.5(11.8)
|13.14
|14.72
|平均值
|13.16(13.39)
|15.85
|19.57
|中位數
|13.15(13.48)
|15.55
|17.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|443,143,910
|553,608,430
|686,103,350
|最低值
|412,154,170
|451,119,000
|501,045,000
|平均值
|426,838,890
|480,105,490
|546,383,950
|中位數
|426,925,000
|477,265,000
|529,470,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.86
|12.58
|10.32
|9.81
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|401,226,501
|384,443,308
|314,670,796
|282,605,493
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇