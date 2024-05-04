〈貴金屬盤後〉黃金期貨一度跌至1個月低位 周線連二黑

鉅亨網新聞中心 2024-05-04 06:34

儘管美國就業數據遜於預期，隨著投資人獲利了結，加上地緣政治緊張局勢緩解，金價周五 (3 日) 一度摔至一個月低點，並在尾盤收復跌勢，但仍連續兩周收黑。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 0.02%，收每盎司 2,310.10 美元，本周跌約 1.7%。

美國周五公布 4 月非農就業新增 17.5 萬人，遠低於市場預期的 23.8 萬人。失業率自 3.8% 升至 3.9%，平均每小時薪資年增 3.9%，低於市場預估的 4%，並較前一月的 4.1% 略微放緩。

Carlo Kinesis Money 市場分析師 Alberto De Casa 表示：「我現在看到的是黃金的心理修正。市場還在消化鮑爾前幾天的言論，投資人仍將修正視為加碼黃金的機會。」

聯準會 (Fed) 本周暗示央行仍傾向降息，但對於近期令人失望的通膨數據釋出警告，這可能會導致降息時間遭到延遲。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，市場預估 11 月降息的可能性為 73%。