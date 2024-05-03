〈貴金屬盤後〉Fed會議後 市場焦點轉向非農就業報告 黃金連日小漲

鉅亨網編譯許家華 2024-05-03 07:15

黃金價格周四 (2 日) 連續第二個交易日小幅走高，此前聯準會 (Fed) 宣布仍傾向於最終降息，而投資者的焦點轉向美國非農就業數據。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 1% ，收每盎司 2334.40 美元。

現貨黃金上漲 0.3%，至每盎司 2325.02 美元。

Fed 周三如預期維持利率不變，其經濟評估和政策指導的關鍵要素保持不變，圍繞著可以降低哪些借貸成本條件進行利率討論。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，下一步將取決於數據，但不太可能升息。

City Index 高級分析師 Matt Simpson 表示，鮑爾關閉升息大門的評論幫助金價回升至 2300 美元上方，讓交易員鬆了一口氣。

Fed 會議結束後，美國短期利率期貨上漲，因為交易員加大對 Fed 今年至少降息一次的押注。

利率下降可提高不孳息的黃金之投資吸引力。

美政府將於周五公布非農就業報告。

「交易員現在希望看到的是一組更疲軟的非農就業數據...... 我們正快速接近下半年，而且在央行繼續大量買入實體黃金之際，我懷疑黃金在今年剩餘時間內可能維持在 2000 美元以上，甚至可以向上突破 2500 美元。」Simpson 補充道。

其他金屬交易

現貨白銀上漲 0.4%，至每盎司 26.75 美元。

現貨白金上漲 1%，至 959.40 美元，盤中稍早觸及 2 周高點。

現貨鈀金上漲 0.5%，至 953.30 美元。