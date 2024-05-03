〈貴金屬盤後〉Fed會議後 市場焦點轉向非農就業報告 黃金連日小漲
鉅亨網編譯許家華 2024-05-03 07:15
黃金價格周四 (2 日) 連續第二個交易日小幅走高，此前聯準會 (Fed) 宣布仍傾向於最終降息，而投資者的焦點轉向美國非農就業數據。
Fed 周三如預期維持利率不變，其經濟評估和政策指導的關鍵要素保持不變，圍繞著可以降低哪些借貸成本條件進行利率討論。
Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，下一步將取決於數據，但不太可能升息。
City Index 高級分析師 Matt Simpson 表示，鮑爾關閉升息大門的評論幫助金價回升至 2300 美元上方，讓交易員鬆了一口氣。
Fed 會議結束後，美國短期利率期貨上漲，因為交易員加大對 Fed 今年至少降息一次的押注。
利率下降可提高不孳息的黃金之投資吸引力。
美政府將於周五公布非農就業報告。
「交易員現在希望看到的是一組更疲軟的非農就業數據...... 我們正快速接近下半年，而且在央行繼續大量買入實體黃金之際，我懷疑黃金在今年剩餘時間內可能維持在 2000 美元以上，甚至可以向上突破 2500 美元。」Simpson 補充道。
其他金屬交易
MKS PAMP 分析師報告中寫道，今年迄今，鉑金相對於鈀金的差價自落後 200 美元到追上弭平，表明投資者興趣減弱，並且對全球宏觀和個人基本面的看法不一。
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