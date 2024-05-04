營收速報 - 2024年5月4日台股中小型公司4月營收一覽（新增76家）
鉅亨網新聞中心 2024-05-04 07:55
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2024年5月4日07:55，彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計104家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|TOP
|產業別
|名稱
|營收(千元)
|年增率
|1
|半導體業
|宏捷科
|446,544
|276.01%
|2
|電機機械
|瑞穎
|168,792
|133.39%
|3
|電機機械
|鈦昇
|132,306
|107.4%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|TOP
|產業別
|名稱
|營收(千元)
|月增率
|1
|電腦及週邊設備業
|公信
|99,137
|82.7%
|2
|電子零組件業
|正淩
|121,078
|34.51%
|3
|電子零組件業
|詮欣
|132,175
|31.25%
4月已公布營收一覽
截至目前，已公布4月營收報告（資本額<50億）的家數累計達104家。其中營收年增大於 25％有28家，年增小於-20％有11家。
4月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|9家
|介於10～50億
|>= 0%
|15家
|介於10～50億
|< 0%
|9家
|介於10～50億
|<= -25%
|9家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|19家
|小於10億
|>= 0%
|26家
|小於10億
|< 0%
|14家
|小於10億
|<= -25%
|9家
4月營收年增率前5名成長排行
|TOP
|產業別
|名稱
|營收(千元)
|年增率
|1
|半導體業
|宏捷科
|446,544
|276.01%
|2
|電機機械
|泰茂
|120,453
|222.33%
|3
|其他電子業
|德律
|671,922
|139.46%
|4
|建材營造業
|永信建
|1,007,648
|136.46%
|5
|電機機械
|瑞穎
|168,792
|133.39%
4月營收月增率前5名成長排行
|TOP
|產業別
|名稱
|營收(千元)
|月增率
|1
|生技醫療業
|因華
|9,625
|14707.69%
|2
|電腦及週邊設備業
|公信
|99,137
|82.7%
|3
|電子零組件業
|正淩
|121,078
|34.51%
|4
|電子零組件業
|詮欣
|132,175
|31.25%
|5
|電機機械
|鈦昇
|132,306
|30.65%
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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