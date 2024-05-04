〈熱門股〉華孚4月營收創歷史新高 股價周漲1成戰百元關

車用機殼廠華孚 ( 6235-TW ) 本周公布 4 月最新營收達 5.9 億元，年月雙增，且寫下單月歷史新高紀錄，激勵近期跌深的股價，本周大漲 1 成，收復月線及 5 日線，持續挑戰重回百元大關。

華孚本周股價漲幅達 10.2%，周五 (3 日) 股價最高來到 98.3 元，雖然最終重回百元大關失利，但本周仍收復月線與 5 日線。觀察三大法人近期籌碼動向，三大法人在周一 (29 日) 買超 976 張後，周二 (30 日) 開始轉為賣方，並呈現連 3 賣，共賣超 2274 張，本周合計賣超 1298 張。

華孚目前車用產品的營收比重達 9 成，其中純電新能源車零部件約占 5 至 6 成。華孚總經理甘錦添曾指出，持續看好電動車發展。甘錦添也提到，樂觀看電動車輕量化的趨勢，帶動鋁鎂合金需求的成長潛力，且目前鋁鎂合金多用在歐系車款，以及中高階車款，中系車款使用較少，因此中國市場仍有很大的發揮空間。