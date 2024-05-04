〈熱門股〉華孚4月營收創歷史新高 股價周漲1成戰百元關
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-04 09:40
車用機殼廠華孚 (6235-TW) 本周公布 4 月最新營收達 5.9 億元，年月雙增，且寫下單月歷史新高紀錄，激勵近期跌深的股價，本周大漲 1 成，收復月線及 5 日線，持續挑戰重回百元大關。
華孚本周股價漲幅達 10.2%，周五 (3 日) 股價最高來到 98.3 元，雖然最終重回百元大關失利，但本周仍收復月線與 5 日線。觀察三大法人近期籌碼動向，三大法人在周一 (29 日) 買超 976 張後，周二 (30 日) 開始轉為賣方，並呈現連 3 賣，共賣超 2274 張，本周合計賣超 1298 張。
華孚 4 月營收達 5.9 億元，月增 6%，年增 20.7%，創下單月歷史新高。累計今年 1 至 4 月營收 21.51 億元，年增 18.05%。
華孚目前車用產品的營收比重達 9 成，其中純電新能源車零部件約占 5 至 6 成。華孚總經理甘錦添曾指出，持續看好電動車發展。甘錦添也提到，樂觀看電動車輕量化的趨勢，帶動鋁鎂合金需求的成長潛力，且目前鋁鎂合金多用在歐系車款，以及中高階車款，中系車款使用較少，因此中國市場仍有很大的發揮空間。
此外，華孚去年下半年試產的中國含山新廠，可以貢獻 8 億人民幣的年產能，新廠效益逐步發酵後，可望進一步挹注業績表現。
特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克近日閃電訪中，會晤中國國務院總理李強等高官。據悉，馬斯克此行主要目的為爭取特斯拉全自動輔助駕駛 (FSD) 在中國上路，市場預期有望帶動相關供應鏈，華孚也可望成為受惠業者。
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