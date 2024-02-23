〈華新法說〉鎳價急速下跌 去年Q4、全年獲利探近4年低點
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-23 19:16
華新 (1605-TW) 今 (23) 日召開法說並公布財報，受到鎳價急速下跌影響，去年第四季稅後純益 3.84 億元，季減 76.52%、年減 36.39%，每股純益 0.08 元；去年全年純益 51.34 億元，年減 73.47%，每股純益 1.32 元，單季、全年都寫近 4 年低點。
儘管華新去年獲利探底，不過董事會仍大方配息，擬配發每股 1.1 元現金股利，配發率超過 8 成，以今日收盤價 36.05 元估算，殖利率約 3%。
華新去年全年營收 1898.4 億元，年增 5.23%；毛利率 7.61%，年減 2.01 個百分點；營益率 3.29%，年減 1.98 個百分點；稅後純益 51.34 億元，年減 73.47%，每股純益 1.32 元。
去年第四季營收 433.33 億元，季減 6.5%、年減 0.92%；毛利率 5.71%，季減 2.2 個百分點、年減 2.21 個百分點；營益率 0.27%，季減 3.45 個百分點、年減 2.78 個百分點。
各事業體毛利率變化來看，不鏽鋼事業去年第四季 4%、資源事業大幅降至 4%，電線電纜增至 10%。
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