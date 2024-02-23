〈華新法說〉鎳價急速下跌 去年Q4、全年獲利探近4年低點

華新 ( 1605-TW ) 今 (23) 日召開法說並公布財報，受到鎳價急速下跌影響，去年第四季稅後純益 3.84 億元，季減 76.52%、年減 36.39%，每股純益 0.08 元；去年全年純益 51.34 億元，年減 73.47%，每股純益 1.32 元，單季、全年都寫近 4 年低點。

儘管華新去年獲利探底，不過董事會仍大方配息，擬配發每股 1.1 元現金股利，配發率超過 8 成，以今日收盤價 36.05 元估算，殖利率約 3%。