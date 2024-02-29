客戶庫存回補需求有望回溫 華新3月盤價連二漲
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-29 11:28
華新 (1605-TW) 今 (29) 日開出 3 月盤價，在客戶回補庫存有望帶動終端市場下，調漲 300 系與 316 等鋼種附價，其中，300 系每公噸調漲 3000 元，為連二漲。
華新說明，除了客戶端回補庫存帶動終端市場需求外，近日倫鎳快速反彈，加上中國大陸發布多項基礎建設項目，推升鉬、銅等合金原料上漲，為適度反映成本並考量客戶競爭力，調整 2024 年 3 月盤元牌價。
其中，300 系每公噸調漲 3000 元、含銅 / 316 等鋼種附價每公噸調漲 1000 元、200 系 / 400 系則維持平盤。
華新不鏽鋼事業方面，雖然第一季台灣、中國、歐洲訂單未明顯增加、價格尚未完全回升，不過下游持續回補庫存，首季表現可望優於去年第 4 季。
華新受到鎳價急速下跌影響，去年第四季稅後純益 3.84 億元，季減 76.52%、年減 36.39%，每股純益 0.08 元；去年全年純益 51.34 億元，年減 73.47%，每股純益 1.32 元。
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