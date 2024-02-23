鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-23 19:17

華新 (1605-TW) 今 (23) 日召開法說，展望後市，總經理潘文虎坦言，資源事業受到鎳價、整體市場仍供過於求，第一季營運仍將處於低檔，不過電線電纜的強韌電網訂單看到 2026 年，加上科技大廠持續擴產，業績將會成長。

資源事業方面，潘文虎表示，目前整體仍呈現供過於求，加上鎳價從去年 10 月開始一路下滑，至今價格仍處於低檔，預期第一季仍會是谷底，獲利恐將比去年第四季再低。

潘文虎指出，為減緩供過於求狀況，印尼政府已明確不發放鎳金屬熔煉執照，同時部分不具成本競爭力的鎳金屬生產廠商開始關閉產能，如澳洲硫化鎳產線。

電線電纜部分，華新看好，除了第一季受到春節影響，業績會呈現季減，不過全年在台電強韌電網訂單、科技大廠擴產帶動下，產能從去年就已達滿載，業績會略優於去年。其中，台電強韌電網訂單能見度看到 2026 年。

華新前兩年投資設立的楊梅智能化工廠，預計今年下半年會投產，整體產能會提升 15-25%，不過 2025 年才會完整看到新廠效益。