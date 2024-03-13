雲品亞果薈訂單能見度到明年Q2 將拓外燴事業

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-13 12:21

飯店宴會業者雲品國際 (2748-TW) 今 (13) 日宣布，與亞果遊艇 (7566-TW) 聯手打造的餐飲宴會品牌「亞果薈」，目前訂單能見度已來到 2025 年第二季，由於宴會市況熱絡，將拓展外燴服務事業。

亞果薈委由君品 Collection 經營，於 2 月 3 日試營運，至今已辦理過 58 場宴會，共服務超過 3800 位顧客，目前訂單能見度達 2025 年第二季。

雲品表示，隨著外燴產業回溫，看好南台灣的外燴市場持續暢旺，將拓展外燴服務事業，外燴服務每桌 18800 元 + 20% 或套餐位上式每人 3880 元 + 20%，自 6 桌起受理預定，100 桌以上大型外燴另有每桌 10000 元起的優惠。

雲品總經理丁原偉表示，南部仍有習慣採用外燴、流水席或場地包場的客群，母公司雲朗觀光集團在高雄曾承攬了席開 2600 桌的外燴流水席，在 7 公頃大的場地內，共 26000 人參加，更動用 350 台遊覽車進行交通接駁。

而雲品在今年 1 月起的尾牙季中，君品 Collection 也包辦北部 10000 桌的尾牙場，創下歷年最佳成績。

丁原偉強調，「有能力、也有實戰經驗承攬」大型外燴。

據雲品觀察，去年一般外燴與辦桌承包業在會議與婚宴需求回溫的帶動下，規模年增 19.7% 至 46 億元，其中，南台灣的外燴市場全年約有 8 億元的經濟規模，多數場次落在年末和年初的尾牙春酒檔期，也有不少中大型婚宴、工商活動，婚宴約為 35-100 桌左右、工商活動則為 40 桌。

目前君品 Collection 與母公司雲朗觀光集團在嘉義以南的的據點，共有兆品酒店嘉義、翰品酒店高雄等，以及委託經營的台南安平「亞果薈」、籌備中的台南「宜樂安平」。