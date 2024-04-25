太魯閣晶英停業影響營收約1成 重啟最差狀況延至Q4

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-25 16:35

連鎖飯店龍頭晶華 (2707-TW) 營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正今 (25) 日指出，太魯閣晶英酒店占總營收比重逾 10%，何時重啟營運，主要跟著國家公園開放政策來做滾動式調整，最差狀況有設想過第四季才會重啟。

吳偉正表示，太魯閣晶英其實整棟建物非常安全，建造時耐震已做得很好，隨時可跟隨國家公園開放政策恢復營業，評估最好狀況是暑期開放，最差狀況試想過，不排除第四季才重啟營運。

吳偉正進一步提到，天災不在預期內，此次是學到寶貴經驗，預計 5 月中太魯閣晶英 200 多位員工將先安排到全台不同的據點。

對於近日市場關注的陸客開放議題，吳偉正說，疫情前陸客占比很小，影響不大台北晶華國際客源已回流約 80%，目前整體住房率甚至較 2019 年更好，主要來自日本、美國和韓國。

同時，台北晶華內的麗晶精品和飯店結合，業績維持暢旺，主要是因疫情後全球價格統一，較沒有匯差，且客戶需求是較特別的商品，出國不見得拿得到，有效鞏固高端客群。

另外，吳偉正提到，北投晶泉丰旅預計 8 月中到 9 月對外營業，將新增營運新動能。

晶華今日宣布，為支持台灣畜牧產業轉型友善飼養，落實企業社會責任 (CSR) 及聯合國永續發展目標 (SDGs)，2026 年底前台北晶華全館各餐廳將全面採用非籠飼雞蛋，逐年逐步盡早完成轉換，期以負責任的採購，改變成千上億辛苦產蛋母雞的處境，讓人與動物、環境共善共好。