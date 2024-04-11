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遠傳用戶持續升級5G、合併亞太綜效 Q1 EPS 0.81元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-11 11:10

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遠傳用戶持續升級5G、合併亞太綜效，Q1每股盈餘0.81元。(圖：shutterstock)

受惠用戶持續升級 5G，加上合併亞太電信綜效，遠傳 (4904-TW)3 月營收 83.17 億元，EBITDA 29.66 億元，雙雙呈現年增。累計今年第一季營收 257.46 億元，年增超過 1 成，EBITDA 則為 88.88 億元，同樣年增逾 1 成。 

遠傳 3 月營收 83.17 億元，月減 2.05%，年增 13.4%；3 月 EBITDA 29.66 億元，月增 1%，年增 9.5%。累計今年第一季營收 257.46 億元，年增 15.4%；第一季 EBITDA 88.88 億元，年增 11.9%；稅後淨利 29.22 億元，年增 6.1%，每股純益 0.81 元。 

遠傳指出，3 月總用戶數持續成長，月租型的每月用戶平均貢獻度 (ARPU) 較 2 月攀升，進一步帶動行動服務營收持續上揚，突破 50 億水準，年增 17.7%，為 2021 年 3 月以來，連續 37 個月正成長。 






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