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鉅亨速報

營收速報 - 宏益(1452)4月營收1.38億元年增率高達66.95％

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 15:30

宏益(1452-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1.38億元，年增率66.95%，月增率1.7%。

今年前4月累計營收為4.70億元，累計年增率66.95%。

最新價為17.5元，近5日股價上漲3.86%，相關紡織纖維上漲1.62%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+84 張
  • 外資買賣超：+100 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-16 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 138,122 66.95% 1.7%
2024/3 135,810 26.53% 63.09%
2024/2 83,274 -1.08% -26.25%
2024/1 112,920 65.23% -10.87%
2023/12 126,694 -0.35% 4.89%
2023/11 120,790 -12.43% 3.19%

宏益(1452-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚酯加工絲。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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