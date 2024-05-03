營收速報 - 宏益(1452)4月營收1.38億元年增率高達66.95％
鉅亨網新聞中心 2024-05-03 15:30
今年前4月累計營收為4.70億元，累計年增率66.95%。
最新價為17.5元，近5日股價上漲3.86%，相關紡織纖維上漲1.62%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+84 張
- 外資買賣超：+100 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-16 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|138,122
|66.95%
|1.7%
|2024/3
|135,810
|26.53%
|63.09%
|2024/2
|83,274
|-1.08%
|-26.25%
|2024/1
|112,920
|65.23%
|-10.87%
|2023/12
|126,694
|-0.35%
|4.89%
|2023/11
|120,790
|-12.43%
|3.19%
宏益(1452-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚酯加工絲。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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