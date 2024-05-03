祥翊與S公司簽美國銷售合約 搶攻24億美元肺纖維化藥物商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-03 10:34

祥翊製藥 (6676-TW) 宣布旗下治療肺纖維化藥物 NTN，與 S 公司簽訂美國市場銷售合約。祥翊指出，未來將由祥翊進行生產製造，S 公司除負責藥品上市後的推廣與銷售，也將協助規劃相關領證事宜，攜手搶攻 24 億美元的肺纖維化藥物市場商機。

祥翊說明，根據合約，祥翊可依 NTN 的開發進度，收取簽約金及階段里程碑金等，合計 120 萬美元，未來藥品成功上市後也將共享銷售分潤。

祥翊表示，本次合作的 S 公司，為一家專注無菌針劑開發的學名藥廠，目前擁有 50 張以上美國學名藥證。S 公司對外採取結盟策略，協助合作夥伴在美國市場完成藥品的商業化發展，並藉此取得市場的競爭優勢。董事長吳永連表示，未來借重 S 公司在美國布建的行銷網路，看好 NTN 能提供病患另一個安全且高效益的治療選項。

NTN 是祥翊與瑩碩 (6677-TW) 共同開發的利基型產品，由瑩碩負責研發、祥翊以特有軟膠囊產線生產，雙方共同投資開發，行銷及利潤共享。此產品為一高活性並具細胞毒性的軟膠囊藥物，製造條件嚴苛，符合要求的生產廠有限。

NTN 的適應症為治療特發性肺部纖維化，即俗稱的「菜瓜布肺」，由於致病成因尚不明朗，患病後若稍有輕忽，則惡化速度極快，致死率甚至高於癌症，近年來該疾病逐漸受到重視，並帶動相關治療藥物的市場規模持續增長。不過由於原廠藥的專利尚未到期，迄今並無任一學名藥獲准上市銷售。