緯軟全年獲利創新高 EPS 8.49元

緯軟 (4953-TW) 今 (18) 日公布去年第四季和全年自結純益，單季稅後純益 1.7 億元，每股純益(EPS)2.35 元，創同期次高，全年營收、獲利和 EPS 也創下連 3 年成長並攀上新高的亮眼紀錄，稅後純益 5.88 億元，年增 6.14%，EPS 8.49 元。

緯軟第四季合併營收 24.4 億元，季增 9.8%，年增 16.6%，在營運優化下，營業利益 1.65 億元，季增 4.0%，年增 30.2% 超越營收增幅，營益率 6.8%，年增 0.7 個百分點，稅後純益 1.7 億元，EPS 2.35 元，創同期次高。

而緯軟去年全年合併營收 88.4 億元，年增 11.2%，在穩固的客戶組合基礎上，毛利全年維穩在 20%，同時，隨著規模經濟的優勢顯現，費用率年減 0.9 個百分點，營益率保持 7% 的水平，營業利益 6.07 億元，達到年增 7.8%，稅後純益 5.88 億元，EPS 8.49 元。

緯軟表示，去年營運狀況漸入佳境，呈現穩健向上趨勢，展望 2024 年，全球經濟景氣觸底訊號漸顯，在 AI 和雲端應用技術創新驅動下，互聯網、智慧汽車等科技產業的資訊需求將蓬勃發展，營運維持正成長趨勢。