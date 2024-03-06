緯軟1月接獲大客戶 拚今年營運續衝高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-06 15:59

資訊軟體服務商緯軟 (4953-TW) 董事長蕭清志今 (6) 日指出，由於與既有客戶長期合作無虞，1 月更接獲大型新客戶，今年將延續去年營收和獲利創高的成長趨勢，幅度應有望與去年差不多。

由於緯軟營收有 69% 來自中國市場，近來中國經濟成長疲軟，蕭清志不諱言，預料上半年營運動能看起來較持平，「沒有太多火花」，所幸，中國客戶已開始調整，預期下半年客戶 IT 預算投入轉強，並透露，1 月更接獲大型新客戶，有助進一步推疊營運動能。

蕭清志指出，中國政策提倡發展新質生產力，主要方向是 AI、新能源汽車、半導體等，利於緯軟未來營運動能跟著客戶成長，惟今年新能源車業務增幅將較過去兩年低。

目前緯軟主要營運市場為中國、台灣、日本和美國，在兩岸的營收比重超過 80%，但緯軟也看好東南亞市場的龐大發展空間，包括馬來西亞、泰國、印度和印尼等地都有機會，蕭清志表示，今年在東南亞市場可望開始滲透。

對於生成式 AI 的發展趨勢，蕭清志看好，真正應用爆發後帶動的商機會很可觀。

緯軟去年合併營收逾 88 億元，營業利益 6.07 億元，稅後純益 5.88 億元，每股純益 (EPS)8.49 元，透過有效的營運優化，營和獲利逐季向上，全年也創下新高紀錄。