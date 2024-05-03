〈焦點股〉村田唱旺市況激勵 被動元件族群上攻
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-03 11:29
全球被動元件龍頭村田製作所 (Murata) 看旺產業市況，激勵國內被動元件族群今 (3) 日走強，國巨 (2327-TW) 大漲 9% 帶動下，鈺邦、信昌電、越峰等多檔早盤衝上漲停。
村田表示，中國大陸智慧手機低階機種及特定客戶高階機種需求增加、電動車市場成長，公司訂單出貨比（B/B 值）兩年來首度突破 1，今年獲利將擺脫三年來衰退窘境。
國巨在近期法說，PC、智慧手機、消費電子等三大應用都有復甦跡象，現階段旗下特殊品與標準品訂單出貨比也都在 1 左右，客戶端的庫存調整預估在第 2 季度結束，供應鏈的庫存將逐步回到健康水位。
被動元件族群今日在資金簇擁下，連袂大漲，國巨大漲逾 9%，最高來到 625 元，逼近漲停，鈺邦 (6449-TW)、信昌電 (6173-TW) 漲停鎖住，越峰 (8121-TW) 早盤也攻上漲停。
另外，臺慶科 (3357-TW) 差一檔漲停，凱美 (2375-TW)、華新科 (2492-TW) 大漲 7-8%、九豪 (6127-TW)、大毅 (2478-TW)、光頡 (3624-TW) 等都漲半根停板，今展科 (6432-TW)、日電貿 (3090-TW) 等漲 4%。
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