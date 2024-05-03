〈焦點股〉村田唱旺市況激勵 被動元件族群上攻

全球被動元件龍頭村田製作所 (Murata) 看旺產業市況，激勵國內被動元件族群今 (3) 日走強，國巨 ( 2327-TW ) 大漲 9% 帶動下，鈺邦、信昌電、越峰等多檔早盤衝上漲停。

國巨在近期法說，PC、智慧手機、消費電子等三大應用都有復甦跡象，現階段旗下特殊品與標準品訂單出貨比也都在 1 左右，客戶端的庫存調整預估在第 2 季度結束，供應鏈的庫存將逐步回到健康水位。