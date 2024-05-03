〈焦點股〉富邦媒大方配息 不敵市場憂慮一事 股價回落
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-03 11:31
國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 儘管董事會通過 112 年股利政策，大方配發現金股利 14.8 元、股票股利 0.5 元，配息率高達 98%，但因第一季獲利 9.09 億元，僅年增 2.3%，市場憂心電商競爭激烈吃掉獲利空間，引發部分失望賣壓，盤中跌幅超過 4%。
富邦媒第一季合併營收 268.8 億元，年增 7%，續寫同期新高，也創單季第三高，優於台灣整體線上零售業，營業利益 11.1 億元，年增 2.32%，營業利益率 4.16%，年減 0.19 個百分點，稅後純益 9.1 億元，每股純益 (EPS)3.78 元。
法人認為，國內電商市場有蝦皮、酷澎等積極搶市，短期各大業者仍面臨補貼、商品削價競爭等壓力，同時，電商戰正從商品面進而擴大到物流端；所幸，富邦媒有衛星站、大型物流中心將陸續投入營運，具大者恆大的優勢。
富邦媒表示，第一季美妝與保健、運動與休閒、家居、3C 與家電、時尚與精品等品類皆維持穩健的營運成長，且 momo 有購會員數年增超過 7%。
展望第二季，富邦媒看好母親節商機，促銷活動於 5 月 7 日暖身起跑。
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