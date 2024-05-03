一年收租逾62億！中國華潤置地九大商場去年租金收入曝光 收租王是它

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 15:03

中國華潤集團旗下房地產開發商華潤置地 (01109-HK) 近期揭露一些代表性購物中心的租金收入，旗下 9 座商場深圳萬象城、杭州萬象城、瀋陽萬象城、深圳灣萬象城、深圳萬象天地、南京萬象天地、北京清河萬象匯、瀋陽鐵西萬象匯及成都萬象城，去年總租金收入人民幣 72.35 億元，在 178.5 億元整體購物中心租金收入佔比高達 40.5%。

中國《贏商網》報導，根據華潤置地上周五 (4 月 26 日) 揭露的租金收入數字，開山之作深圳萬象城仍穩居第一，年租金收入成長 25.6% 至人民幣 14.75 億元(約 62.3 億台幣)，之後依序為瀋陽萬象城的 10.89 億元、深圳萬象天地的 9.53 億元，其中漲幅最大的是深圳萬象天地，年增長達 38.9%，分拆上市後首次公布的萬象匯產品線代表專案租金收入，北京清河萬象匯與瀋陽鐵西萬象匯表現不俗，分別為 3.73 億元、2.98 億元。另據非官方統計，深圳、杭州與瀋陽的萬象城去年商場銷售額均超過人民幣 100 億元。

邁入開業第 20 年的深圳萬象城依然表現穩健，一方面是一、二期持續調整帶來同位置店鋪租金增長機會，另一方面則是三期順利開業帶來近 4 萬平方公尺商業面積擴容，去年深圳萬象誠品牌更新率近 36%，全年優化空間及三期開業帶來了 52 家品牌首店，國際品牌佔比高達 67%，成為商場租金收入增長的主力。

2010 年開業的杭州萬象城，去年租金收入已達人民幣 13.21 億元，年增率 15.5%，算得上是近年來中國國內重奢商場業績成長的「明星專案」，而剛重回 10 億俱樂部的瀋陽萬象城，是華潤置地繼深圳、杭州萬象城後在全中國開出的第三座萬象城，於 2011 年開業。瀋陽萬象城在經過 3 年調整改造帶來的業績陣痛後，在 2023 年重回業績高峰，租金收入達到 10.89 億元。

非重奢商場的深圳萬象天地去年租金收入達 9.53 億，比 2022 年租金收入增加 2.67 億元，年增率達到 38.9%，按此速度，明年將正式邁入 10 億元俱樂部，這一驚人成長表現與其品牌調改不無關係。

去年深圳萬象天地持續提升在深圳市場時尚、潮流領先地位，進一步加強國際品牌矩陣。根據贏商網不完全統計，過去一年該購物中心引進 29 個品牌首店，這些新調整的品牌知名度高，萬象天地作為其精心挑選的華南首發站，多為打造品牌形象店，捨得為店鋪投入更大成本，能承受相應的高昂租金。

此外，相較於長期租約帶來的穩定收益，透過不斷地品牌招調，優化品牌組合，也為部分店鋪創造同店租金收益增長的機會。

華潤置地上周五還揭露前年 9 月開業的南京萬象天地租金收入，去年首個完整營運年實現 2.37 億元收入。

值得注意的是，作為華潤置地佈局華東的首座萬象天地產品，開業一年來，南京萬象天地已成為當地年輕潮流文化的地標之一，未來成長潛力十分值得期待。

作為全國萬象城面積最大的專案，成都萬象城一期跟二期加起來的總商業面積達到 57.6 萬平方公尺，雖非重奢萬象城，卻透過豐富商業內容，在去年達到創歷史新高的租金收入 7.61 億元，較 2022 年租金收入增加 1.97 億元。

此外，隨著奢侈品牌不斷完善，開業五年多的深圳灣萬象城去年展現出驚人爆發力，並首度揭露租金收入，8 萬平方公尺的商業面積創造人民幣 7.28 億元租金收入，根據非官方數據，深圳灣萬象城去年銷售額達 80 億元，已經成長為華潤體系內銷售坪效最高的商場。目前，深圳灣萬象城二期正在籌備中，未來還有很大的提升空間。

今年 3 月 14 日，華潤置地以青島萬象城為基礎資產的消費基礎設施 REITs，更在深圳證交所掛牌上市，此前《贏商網》曾篩選華潤置地資產池，剔除權益佔比在 60% 及其以下商場，以及重奢專案、萬象天地產品線及零散非產品線專案，有 27 個可能成為華潤 REITs 接下來的擴容物件。