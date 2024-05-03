美股重點新聞摘要2024年05月03日

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 08:08

今日操盤前瞻

美股財報 (5/2 盤後)：蘋果 (AAPL)

美國 4 月非農新增就業、失業率、ISM 非製造業指數

蘋果 Q2 營收降幅未如預期糟、宣布史上最大庫藏股計畫 盤後勁揚 7%

蘋果 (AAPL-US) 周四 (2 日) 盤後公布上季營收下滑，但降幅未如市場預期來的大，且執行長庫克 (Tim Cook) 預期，隨著人工智慧 (AI) 相關功能推出，本季營收有望重返成長。蘋果並宣布高達 1100 億美元的庫藏股計畫，規模為史上最大。財報發布後，盤後股價勁揚逾 7%。閱讀全文...

一文掌握蘋果財報：Mac 和服務事業為亮點、大中華表現優預期、本季營收料重返成長

蘋果 (AAPL-US) 周四 (2 日) 盤後公布 2024 會計年度第二季財報，營收降幅小於市場預期，並預估本季將重回成長。值得注意的是，中國銷售表現似乎未如市場所想的糟糕，中國市場的 iPhone 銷售實際上有所成長。閱讀全文...

受惠幣圈牛市 Coinbase Q1 業績豐碩 但預警支出將提高

受惠幣圈牛市，加密貨幣交易所 Coinbase 週四 (2 日) 發布第一季財報優於預期，但警告加密交易量激增，公司將不得不提高支出維持交易基礎設施。閱讀全文...

FCC：美國需要更多資金來移除華為和中興通訊等設備