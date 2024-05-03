〈紐約匯市〉美4月非農出爐前 DXY走軟 日元兌美元連二升

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-03 05:49

在美國關鍵就業數據出爐前，美元指數周四 (2 日) 普遍走低。繼周三 (1 日) 突然大幅上揚後，日元周四持續走強。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.37%，報 105.36。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 日前在記者會上坦言，由於通膨居高不下，可能需要比原先預期更久的時間才會降息，並排除進一步升息的可能性。

美元兌日元下跌 0.4% 至 153.65 日元，連兩個交易日走低。

面對外界對日本當局出口干預匯市的臆測，日本負責國際事務的副財務大臣神田真人 (Masato Kanda) 向路透表示不予置評。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示，日本當局干預的時機是實際的，當時交易量清淡，流動性稀薄，更容易產生影響。而周三的波動是周一 (29 日) 出現類似走勢後發生的。「顯然他們希望盡可能能產生多一點影響，盡可能有效率的做到這一點。」

日銀官方數據顯示，為了支撐匯率，日本可能在周三花費 3.66 兆日元，並在周一花費 5.5 兆日元。

美元兌日元今年迄今已漲逾 10%，因交易員推遲了對 Fed 首次降息的預期時間。日銀則暗示，在 3 月首次升息後，將進一步放慢緊縮步調。

下一個可能推動美元兌日元走勢的主要數據為周五 (3 日) 出爐的美國 4 月非農就業報告，市場預估將新增 24.3 萬個就業機會。若數據表現疲軟，將給予日本當局一些喘息空間，並且可能拉低美國公債殖利率和美元匯價；反之若數據強勁，殖利率和美元可能進一步走升，並增加日銀進一步干預的風險。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說，若 10 年期美債殖利率接近 5%，日元將面臨更大的壓力。截稿前，10 年期美債殖利率報 4.59%。

其他貨幣方面，歐元升 0.1% 至 1.0725 美元，英鎊也漲 0.1% 至 1.2535 美元。

瑞士法郎升近 0.8%，至 0.9096 瑞郎兌 1 美元。瑞士稍早公布 4 月通膨年增率自前一月的 1% 升至 1.4%，高於經濟學家預測的 1.1%。

截至台灣時間周五 (3 日) 約 6:00 價格: