Fed利率連六凍！IMF：歐美利差問題不大 但影響新興市場深尤其日本

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-02 12:56

美國聯準會 (Fed) 在當地時間周三 (1 日) 決定維持利率不變，自 2023 年 7 月以來連 6 次按兵不動，但主席鮑爾未對何時降息提出明確回應，僅稱 Fed 政策取決於經濟情勢發展，但對於美國持續高利率，國際貨幣基金 (IMF) 總裁 Kristalina Georgieva 提出警告，並認為新興市場遇到的問題可能更為嚴重，尤其是日本。

Georgieva 周一 (4 月 29 日) 淡化歐洲和美國利差帶來負面影響的預測，並稱不太擔心匯率影響且根據 IMF 分析，Fed 和歐洲央行 (ECB) 之間 50 個基點的利差，只會導致匯率發生極小或是 0.1% 至 0.2% 的變化，也就是說這在歐洲不是一個大問題。

對新興市場來說，美國的高利率是個壞消息，因新興市場國家債務通常以美元計價，會間接變貴。若投資人想去美國獲取更高收益，還可能引發資本外流，導致財務狀況更加緊張，IMF 在日本看到一些情況，當地決策者確實必須多加注意和仔細監測，其波動性正變得更加劇烈。

隨著 Fed 降息預期降溫，強勢美元引發亞洲各國貨幣匯率的貶值風暴，不論是日元、印度盧比、韓元等亞洲主要經濟體貨幣，還是印尼盾、越南盾、菲律賓比索等東盟國家小幣種，均面臨到新一輪的賣壓，尤其是日元。

日元兌美元美 (USDJPY)匯率 在今 (1) 日亞洲交易時段貶值超過 1% 至 156.1 日元左右，從昨日的半個月高點 153 日元回落。

日元兌美元周一貶破 160 日元大關，再次刷新 34 年以來新低，專家指出日美利差擴大，使得投資人加速出售日元購入美元，截至周三，日元兌美元已走貶值 10.54%，不僅是 10 國集團 (G10) 貨幣中表現最差的幣種，也遠超去年全年 7.57% 貶幅。

從外部層面看，Fed 在降息問題上的態度轉變對日元匯率走勢影響顯著，在美元強勢表現下，日元貶值的勢頭難以阻止。

鮑爾在決定維持利率後於記者會上表示，近幾個月在回到 2% 通膨目標尚缺乏進展，此番發言暗示降息開始的時期恐晚於市場預期。

關於日元兌美元周三在鮑爾發言後不到一小時急升 4 日元一事，市場普遍認為日本政府和 BOJ 實施了匯市干預政策。