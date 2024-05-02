製造業連兩月擴張！中國發改委：多項措施鞏固增強經濟回升向好態勢

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 11:17

中國 4 月製造業活動連兩月擴張但增速走緩之際，中國國家發展改革委員會 (下稱中國發改委) 也表示，回升向好是當前中國經濟的基本特徵和趨勢，積極因素增加，動能持續增強，社會預期改善，高品質發展紮實推進，為實現全年目標打下堅實基礎。

中國《新華社》報導，中國發改委負責人周三 (1 日) 就今年首季經濟形勢和宏觀政策指出，中國主要宏觀經濟指標增長加快。今年首季 GDP 年增 5.3%，增速比上季和去年同期分別提高 0.1 個和 0.8 個百分點，從地區發展看，區域經濟穩定向好。廣東、江蘇、山東、浙江等東部經濟大省繼續挑大梁，京津冀、長三角、粵港澳大灣區三大動力源地區經濟較快增長。從行業企業看，經營效益和信心活力穩步提高，今年首季規模以上工業企業利潤年增 4.3%。

此外，今年首季工業增加值成長 6%，比上季提高 0.8 個百分點，固定資產投資增長 4.5%，比去年全年提高 1.5 個百分點; 以人民幣計價貨物貿易額成長 5%，其中出口額成長 4.9%，比上季提高 4.1 個百分點。

從居民生活來看，今年首季全國居民人均可支配所得實際成長 6.2%，較經濟成長快 0.9 個百分點，其中城鎮、農村居民所得分別成長 5.3%、7.7%，同期城鎮新增就業人數 303 萬人，較去年同期增加 6 萬人，3 月城鎮失業率為 5.2%，較上月及去年同期均減少 0.1 個百分點。

關於電動車產業發展，國家發展改革委負責人則稱，今年電動車行業繼續保持快速發展動能，呈現供需兩旺的蓬勃生機和旺盛活力，發改委主任鄭柵潔 3 月曾在今年中國電動車百人會高層論壇上也說，將會同有關方面採取更多務實舉措，為電動車產業高質量發展提供支撐，目前正抓緊研究改善有關政策措施，並重點推進三方面工作，分別是推進產業優化升級、更好滿足消費需求及加快基礎設施建設。

中國商務部、發改委等 14 個部門近日也發佈《推動消費品以舊換新行動方案》，提出展開汽車以舊換新活動，將配合相關部門加快推動行動方案落實，依法依規通過財稅等優惠政策，對符合條件的以舊換新行為予以支援，更好滿足消費者對新能源汽車的需求。

中共政治局會議在周二 (4 月 30 日) 指出，中國經濟仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍然不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，國內大循環不夠順暢，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升。

對此中國發改委負責人周三表示，將制定建設全國統一大市場標準指引，公布關於完善市場准入制度的意見、社會信用建設法等。

當談到建設全國統一大市場有關工作進展及下一步安排，這位負責人表示，加快建設全國統一大市場，是暢通國內大循環、推動構建新發展格局的必然要求，也是釋放內需潛力、推動經濟持續回升向好的重要抓手。按照黨中央、國務院部署，國家發改委同有關方面建好用好促進全國統一大市場建設部門協調機制，加強推動各項任務落實，為改善市場環境和社會預期發揮了積極作用，具體進展表現為「五個統一」和「三個規範」。

五個統一就是透過深入推進市場高效聯通重點任務，加快推進市場制度、設施、要素資源市場、商品服務市場及監管的統一，三個規範則是透過持續破除地方保護、市場分割等突出問題，規範 0 不當市場競爭和市場干預行為。

中國發改委負責人還說，下一步將深入落實黨中央、國務院決策部署，會同有關方面開展建設全國統一大市場促進高質量發展系列行動，持續推動全國統一大市場建設走深走實。一方面，加緊改善制度，制定建設全國統一大市場標準指引，並報請實施《關於完善市場准入制度的意見》及《社會信用建設法》，把有利於全國統一大市場建設的各項制度規則立起來。