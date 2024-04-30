〈陸港盤後〉中國製造業PMI報佳音 市場不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-30 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（30 日）收盤同步走低， 滬指跌 0.26%，中國 4 月官方製造業採購經理人指數（PMI）報 50.4，連續第二個月擴張，但投資人似乎未領情。

滬指周二收盤跌 0.26% 報 3,104.82 點，深證成指跌 0.9% 報 9,587.12 點，創業板指大跌 1.55% 報 1,858.39 點；兩市成交額合計人民幣 1.0306 兆元，「北向資金」淨賣出 86.17 億元。三大指數 4 月均漲約 2%。

香港恒生指數周二收盤漲 0.09%，報 17,763.03 點，恒生科技指數跌 0.34%，報 3,700.67 點。

中國國家統計局周二公布的數據顯示，4 月製造業 PMI 為 50.4，低於 3 月的 50.8，但優於經濟學家原估的 50.3。數據高於 50 代表景氣擴張。

非官方製造業 PMI 從 53 下滑至 51.2，不如經濟學家預估的 53。綜合 PMI 從 52.7 下降至 51.7。

國家統計局表示，4 月製造業 PMI 為 50.4% 連續第二月處於擴張區間，顯示製造業繼續保持恢復發展態勢，非製造業 PMI 也仍高於臨界點，代表非製造業延續擴張趨勢。

製造業 PMI 也是第 2 季中國經濟活動的第一個主要數據。1 月 PMI 升至 49.2，2 月降至 49.1，3 月升至 50.8。

另據《財新網》報導，4 月財新製造業 PMI 從 51.1 上升至 51.4，再度寫下去年 3 月以來最高紀錄。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4 月製造業景氣繼續回升，供求擴張提速，外需表現優異，但就業仍未見明顯改善，物價維持在低點，尤其是銷售端價格低迷，企業盈利的難度提高。

王喆說，第 1 季經濟增速超出市場預期，經濟開局良好，與財新製造業 PMI 連續六個月高於榮枯線保持一致。

上述製造業 PMI 為中國決策官員捎來喜訊，如今政府官員指望依靠製造業抵消疲軟內需，並幫助政府實現今年經濟成長 5% 左右的目標。

不過，分析師表示，中國政府可能需要擴大公共支出，並降低利率，以實現成長目標，理由是人們擔心，由於房地產低迷仍拖累家庭支出，不均衡的經濟復甦恐怕難以為繼。