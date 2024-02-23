中華電擬發現金股利5.2元創5年最佳 配發率近100%

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-23 16:12

中華電 (2412-TW) 去年每股純益 4.76 元創 6 年新高，董事會今 (23) 日通過股利政策，擬配發每股 4.758 元現金股利，為近 5 年新高，配發率逼近 100%，總計將發出 369 億元；以中華電今日收盤價 122 元估算，殖利率 3.9%。

中華電為轉投資布局新業務，董事會今日也決議投資新設立文化內容產業基金，投入金額以不超過 12 億元為上限。事實上，中華電日前就宣布攜手文策院籌組「文化內容產業基金」，基金規模約 30 億元，並邀請其他產業加入。

中華電董事長郭水義曾透露，今年獲利動能來自 5G、影劇投資，其中影劇投資會積極數位轉型、布局優質創新內容，正籌組 30 億元文創投資基金，協助建構我國文化黑潮生態系。