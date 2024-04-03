傳AWS裁員數百人 集中在銷售與技術部門

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-03 23:10

根據外媒周三 (3 日) 報導，亞馬遜網路服務公司 (AWS) 已在其銷售、行銷和全球服務部門、實體店技術團隊 (Physical Stores Technology) 裁員數百人。

據悉，AWS 的銷售、行銷和全球服務部門裁員主要集中在培訓和認證及銷售業務方面，並將重點轉向自助數位培訓和由外部合作夥伴營運的培訓計畫。

AWS 資深副總裁 Matt Garman 表示，公司不會輕易做出決定，但身處的產業發展速度非常快，必須保持敏捷。裁員舉措是為了讓公司的策略與優先事項保持一致，減少營運角色重疊和低效率問題，而這將對公司每個人造成影響。

至於 AWS 的實體店技術團隊來說，日前有報導指出，亞馬遜正在其規模更大的亞馬遜生鮮雜貨店中放棄「Just Walk Out」技術。

AWS 應用副總裁 Dilip Kumar 在給員工的信中表示，裁員將影響 AWS 實體店技術部門的部分身分識別和結帳團隊。他表示，目前仍在規模較小的第一方商店拓展身分識別和結帳技術，並正在第三方門市階段。

對於此次的大規模裁員，AWS 表示會繼續在其他業務領域招聘員工實現成長。該公司目前有數千個就業機會，而且也在努力替遭資遣員工找到內部轉職機會。

AWS 發言人在聲明中表示，AWS 確定需要精簡的目標領域，以便能將精力集中在關鍵策略，公司也支持員工過渡到內部其他職缺。他補充說，這些決定很困難但非常必要，未來也會繼續投資、招聘和優化資源，替客戶提供創新。

AWS 的裁員預估將在全球各地進行，儘管 AWS 的工作職缺高度集中在亞馬遜總部，這也意味著這一決定可能會對該公司西雅圖的員工產生不成比例的影響。該公司表示，美國員工會獲得至少 60 天的薪資和福利，以及就業輔助、過渡時期的醫療福利，另外還有資遣費。

報導指出，亞馬遜去年兩波大規模裁員潮中裁撤 27,000 人，AWS 是受影響的部門之一。在經歷 2022 年年終至 2023 年年中獲利能力下滑之後，AWS 在去年第三季和第四季獲利分別出現 29%、38% 的年增幅。去年第四季，AWS 營收為 242 億美元、淨利為 72 億美元，替母公司亞馬遜整體業務成長做出重大貢獻。

Synergy Research Group 數據顯示，去年第四季亞馬遜在雲端基礎設施供應商的市占降至 31%，儘管其營收實現兩位數成長，但微軟 (MSFT-US) 的 Azure 和 Google 雲端 (Google Cloud) 成長速度更快，其整體是占分別達到 24% 和 11%。