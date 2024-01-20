〈亞光忘年會〉與LGIT策略合作已開始 攜手拓展車載及高階手機鏡頭市場

亞光 (3019-TW) 董事長賴以仁今 (20) 日宣布與韓國光學模組廠 LGIT 策略合作，雙方並著手拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場龐大商機；此次策略合作將結合亞洲光學在產品設計、模具開發及鏡頭製造的整合實力，以及 LGIT 在車載及高階智慧型手機鏡頭市場所擁有的業務優勢，將發揮強大供應鏈與銷售網結合的高度競爭力，雙方合作已經開始 。

賴以仁指出，韓國光學模組廠 LGIT 的此一與亞光集團策略合作並將參與集團內現增案的資金投入，預計在 2024 年上半年完成，而雙方的實質合作目前已經在開展之中，雙方合作提供客戶優質完整的服務，強項互補綜效雙贏，開創長期永續價值。

根據研究機構指出，車載鏡頭年產值 2028 年估計達到 139 億美元；而 5G7 高速傳輸及 AI 智慧演算發展趨勢，電動車自駕程度持續提升，此突顯車載鏡頭產業的未來性及重要性；亞光具有多元化的光學產品設計與製造能力，持續研發先進的 AR/VR 鏡頭與 3D LiDAR 光機模組，以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益，並包括：特殊光學元件、高階手機鏡頭、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台 AGV 及 AMR 等產品， 並以 GMP 等光學核心技術開發 4-10 倍連續光學變焦高階手機鏡頭；亞光董事長賴以仁對此次與 LGIT 策略合作，對未來產業發展及市場深具信心。

亞光主要在光學鏡頭元件的生產、研發具專長，對於目前並沒有鏡頭廠的 LGIT 深具互補效益，也 LGIT 開拓更多的客戶及應用具有高度效益，賴以仁說，雙方的實質合作目前已經開始。

亞光車用鏡頭產品線仍是今年成長重點，供應美系客戶等等海外車廠的每月鏡頭出貨量，已由 2022 年的 25 萬顆成長至 2023 年的 50 萬顆，預估 2024 年上看每月 100 萬顆，續呈現倍數成長。除美系客戶之外，也與 LGIT 合作將有助亞光開發歐系車廠客戶。

LG Innotek (LGIT) (KRX：011070) 成立於 1970 年，為韓國第一家電子元件公司，藉由持續技術開發與製程創新全力發展世界級產品，為全球關鍵材料及元件領先企業，業務涵蓋各核心組件，適用於手機、車用、顯示器、半導體和 IoT 產品，並在手機鏡頭模組、顯示器、通訊用半導體基板等產品取得全球領先位置，供應高階智慧型手機及車用等市場。