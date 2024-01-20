〈亞光忘年會〉去年EPS 2.78元並將與韓國LGIT策略合作且擴大菲律賓產能

光學元件廠亞光 (3019-TW) 今 (20) 日舉辦忘年會，亞光董事長賴以仁於會中表示，亞光 2023 年營收達 178 億元，歸屬母公司純益約 7.8 億元，每股純益 2.78 元；今年亞光聚焦三大發展契機，包括與韓國 LGIT 攜手拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場商機，擴大菲律賓生產規模，及前瞻跨足 metalens 先進光學領域。

賴以仁指出，亞光在 2023 年營收成長的產品項目包括汽車用鏡頭、無人機鏡頭及高階 DSC 產品，2024 年可望持續成長。去年亞光 DSC 出貨量高達 82 萬台，較 2022 年的 47 萬台成長 47.74%， 至於雷射測距儀及瞄準器產品產品，去年處於化庫存階段，期望今年銷售將恢復 2022 年水準 。

賴以仁指出，亞光與目前爲蘋果光學 模組廠的 LGIT 合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場龐大商機；此一結合亞洲光學在產品設計、模具開發及鏡頭製造的整合實力，以及 LGIT 在車載及高階智慧型手機鏡頭市場所擁有的業務優勢，將發揮強大供應鏈與銷售網結合的高度競爭力，提供客戶優質完整的服務，強項互補綜效雙贏，開創長期永續價值。

同時，亞光擴大菲律賓生產規模，積極展開新廠建設，將打造客戶最佳生產基地，滿足不同客戶各種需求；並將持續運用多元化的光學產品設計與製造能力，研發先進 AR/VR 鏡頭與 3D LiDAR 光機模組，以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益。

亞光指出，持續開發的的產品特殊光學元件、高階手機鏡頭、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台 AGV 及 AMR 等產品。

此外，亞光領先跨足 Metalens 領域，採直接奈米壓印 (NIL) 高折射率 全無機材料技術，實現製造 Metalens 最具競爭力技術，其應用可涵蓋手機的臉面辨識以及 AR 的 WAVE GUIDE，將以此先進光學技術搶占未來先機。亞光也積極強化公司治理，持續投入 ESG，邁向永續經營。