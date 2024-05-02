大馬欲砸2600多億擴建、泰想建「陸橋」 日媒：能否追上星國 仍看計畫推進程度

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-02 14:25

馬來西亞最大的港口營運商西港控股有限公司今 (2) 日發佈最新一季業績，受惠於貨櫃業務營收成長，今年首季淨利年增 11% 至 2.0451 億令吉，營收亦年增 5.9% 至 5.4315 億令吉。

在大馬最大港口巴生港營運的西港控股還預估，今年將出現兩位數成長率，除非中東以外地區的衝突大幅升級，以及許多主要先進經濟體成長大幅走緩，才可能降至個位數。

與此同時，在中美對立背景下，經由東南亞的供應鏈備受關注。貨櫃運輸量排在東南亞第 2 的大馬巴生港打算將輸送能力增至兩倍，鄰近的新加坡也在建設大士港，預計到 2040 年代將成全球最大貨櫃港。

《日經新聞》報導，新加坡、馬來西亞、泰國將展開港口的擴建競爭，大馬打算在巴生港西南部的凱里島建設新港，在 2025 年到 2055 年進行開發，貨櫃吞吐能力將超過 3000 萬 TEU(標準 20 呎貨櫃)，大馬第二大港丹戎帕拉帕斯港也將推進擴建計畫。

西港控股將在今後 40 年投入 396 億林吉特（約 2636 億台幣）把巴生港的吞吐能力增至 2 倍，從目前每年 1400 萬 TEU 擴大到 2700 萬 TEU。

近年來，在中美對立激化下，製造業正由中國移往東南亞，西港控股執行主席 Ruben Emir Gnanalingam 預測，供應鏈的重組將集中在東南亞，貨物量增加的空間很大。

西港控股將擴建巴生港，貨櫃碼頭將從現在的 9 個增至 17 個，並打算實施新的填海造地工程。由於擴大規模和引進最新設備等，Gnanalingam 稱港口使用費將大幅低於新加坡港。

西港控股負責巴生港 8 成貨櫃業務的營運，該公司與大馬政府簽訂特許經營協定，雙方去年底同意將港口營運權從今年延長至 2082 年，共計延長 58 年，因此實施長期擴建計畫具有可能性。

為守住東南亞最大龍頭港，新加坡也在推進大規模港口建設，在西部引進最先進設備的大士港於 2022 年部分開港，透過自動駕駛的車輛和起重機進行營運，星國計畫日後將港口功能集中至該港，到 2040 年代將成為擁有 6500 萬 TEU 吞吐能力的全球最大貨櫃港。

泰國也緊追不捨，計畫在馬來半島的印度洋和太平洋一側分別建設港口，透過鐵路把上岸的貨物運輸到對面的港口，這一構想預計在 2030 年完工，若成功實現，貨船將不再需要通過麻六甲海峽。泰國指出，印度洋和太平洋之間的航程平均可縮短 4 天。

對此 Gnanalingam 表示，由於必須多次重新裝卸貨物，成本將增加，巴生港有價格競爭力，不擔心受到泰國影響。