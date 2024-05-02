扛住經濟放緩壓力 澳洲房價連15個月上漲

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 12:00

儘管經濟情勢不穩定，且澳洲央行 13 次升息，但澳洲 4 月房價仍進一步攀升 0.6%，已經連續第 15 個月上漲。

房地產研究機構 Corelogic 最新公布的房屋價值指數，4 月住宅價值指數上升 0.6%，全國住宅中位價漲至 779,817 澳元，增幅與 2 月和 3 月相同。

Corelogic 研究主管 Tim Lawless 表示，儘管利率上升、市場信心低落、負擔能力惡化，以及生活成本壓力持續存在，房價仍在上漲。

Corelogic 認為，長期利率上升、揮之不去的物價與生活成本壓力、房屋負擔能力惡化、經濟活動放緩的前景，可能會給房價帶來壓力。然而，房屋供應短缺，前一段時期移民大量湧入，房價走勢「看起來在不久的將來不會改變」 。

伯斯 4 月房價再次上漲 2%，是所有首府城市中漲幅最快。

Lawless 說：「自 2020 年 3 月新冠肺炎疫情爆發以來，（伯斯住宅中位價）增長近 30 萬澳元，這是所有首府城市中最大的住宅價值增長。」

CoreLogic 澳洲研究部門主管 Eliza Owen 也說：「這有點違背了我們在澳洲經濟中看到的很多東西，即消費者信心低迷，高利率和家庭儲蓄枯竭。」

「但總的來說，這又回到了一個事實，即需求仍然超過了市場上的房地產供應。」她說。

最新數據顯示，十年來，澳洲城市房產的首付款幾乎翻了一番。

專家表示，現在首次置業者比以往任何時候都更加依賴父母資助和政府的購房援助計畫。

Domain 集團公布的今年第 1 季房價報告顯示，十年前，雪梨一套中位價的獨立屋首付押金為 15.8 萬澳元，但現在金額已漲到 32.5 萬澳元以上。

此外，4 月澳洲全國住宅租金漲 0.8%，漲幅略低於 2 月的 0.9% 和 3 月的 1%。

Lawless 認為，住宅租金增長放緩可能與季節性因素有關，比如開學季學生租房需求增加等。與此同時，住宅租賃需求也會隨著淨海外移民高峰期過去而逐漸放緩。