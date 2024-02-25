〈和泰產險展望〉撐過防疫險風暴 員工加薪9.4%、健檢補助加碼強化留才

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-25 10:50

和泰產險擺脫防疫險陰霾，去 (2023) 年營運浴火重生、成功轉盈，稅前盈餘 42.6 億元創新高，為了感謝共患難的員工，內勤職員平均加薪 9.4%，同時提高今年度員工健檢補助達 700 多萬元，此外，公司依照組織及個人生涯發展，分專業職與管理職，讓員工適才適所發揮所長。

和泰產險總經理顏思齊坦言，受少子化影響，現在各行各業面臨缺工，很少看到新進員工，已請公司各主管要為員工營造很好的工作環境。顏思齊強調，必須強化招募及留才，培養接班團隊，除了祭出高薪外，更重要的是從員工角度去設想，在工作環境上做更好的規劃。

顏思齊說明，過去很多主管因專業強項而晉升，但與管理職能有很大的差別，也有些同仁因未擔任主管職，而無法獲得良好的薪資水平。不過，現在已經有所改善，無論是在核保理賠、資訊或營業部門，只要在自己的區塊專業貢獻度夠高，若要晉升到經理、協理，或領十幾萬的月薪，都不是問題，除了管理職能外，也會有很好的專業晉升機會。

顏思齊指出，走過疫情風暴，對於願意留下的同仁，公司提供了最實質的回饋，直接編列相當高比率的調薪，自 2023 年 7 月 1 日起，內勤職員薪資總額平均調升約 9.4%，在業界中應屬前段班，今年預計也將繼續推行。